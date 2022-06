COVID-19: Se declaró transmisión comunitaria en Caleta Olivia

Los casos positivos han aumentado exponencialmente en la ciudad, en el día de la fecha cuenta con 25 casos positivos.

El director del Hospital Zonal, Dr. Gerardo Romaní, hizo referencia a la cuarta ola de Covid-19 , ya que fue declarada la transmisión comunitaria en nuestra ciudad por ende sugiere a la población extremar cuidados.

«Nos comienza a preocupar y ocupar principalmente a reforzar las medidas de control que hay que tener y cuidados para tratar de evitar que esta curva no siga la forma de aceleramiento que tiene de casos activos como se está comportando en otras provincias.»

«Una de las estrategias más efectivas es el cuidado individual, es el que reina sobre todos los cuidados. Si yo me cuido y uso el barbijo correctamente, ventilo los espacios cerrados, me higienizo las manos constantemente, no comparto utensilios y tratamos principalmente de consultar rápidamente al médico ante cualquier síntoma respiratorio o digestivo, es la forma de poder identificar, hacer el diagnóstico temprano y evitar los contagios»

Comentarios

comentar