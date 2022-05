El Municipio presentó el espectáculo musical “Malvinas en la Voz”

El Municipio de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, invita a la comunidad a participar del espectáculo musical denominado “Malvinas en la Voz”, el viernes 10 de junio a las 19 horas en las instalaciones del Cine Auditorio del Centro Cultural de Caleta Olivia.

Este evento, fue pensado a modo de homenaje en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas. El mismo estará protagonizado por músicos locales que presentarán canciones de su propia autoría.

El objetivo es recordar a través de la música el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, con motivo de la designación del primer Gobernador Argentino en las Islas Malvinas, Luis Elías Vernet, hecho sucedido en 1829.

De esta manera, el Municipio, acompaña todas las iniciativas dirigidas a fortalecer la memoria colectiva sobre los hechos acontecidos durante la guerra de Malvinas y contribuye a través de la cultura y la educación la malvinización en la comunidad caletense.

En este contexto, Sandra Díaz, secretaria de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, explicó que se busca que la sociedad no olvide los hechos ocurridos en el año 1982.

“Si nosotros no trabajamos para tener una memoria activa como país y pequeño pueblo que somos, creo que vamos por un camino incorrecto porque la historia puede volver a repetirse”, manifestó.

Asimismo, indicó que en la medida de las posibilidades que tiene el Municipio se busca activar la memoria colectiva como ciudadanos.

“Este evento pretende es muy significativo porque las canciones fueron seleccionadas de una antología preparada por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, además de las de autoría de los artistas locales”, culminó

De la misma manera, Sergio Ferreyra, Veterano de Guerra de Malvinas, manifestó que la creación de esta actividad fue una idea fantástica. Igualmente, instó a los ciudadanos a no dejar de reclamar los derechos sobre las Islas Malvinas.

“También hago algo de música y tengo uno temas relacionados a Malvinas que nunca me animé a presentarlos, esta es una buena oportunidad para que se conozca a través de las canciones lo que los veteranos piensan”, detalló.

Por último, Lina Mansera, artista, destacó la importancia de participar de dicha actividad, donde participan artistas de primer nivel.

“Especialmente me tocó elegir la canción Yo soy Antonio Rivero, la cual cuenta en primera persona lo que vivió el Gaucho Rivero en esa época. Desde ya los invito a que se acerquen a escuchar esta heróica historia”, cerró.

También participaron de dicha presentación el supervisor de Cultura, Diego Álvarez, y músicos invitados.

Músicos que participarán del evento

Sergio Ferreyra

Lina Mansera

Carlos Ferreyra (de Cachee y la Máquina del Tiempo)

Víctor Barda

Maxi Asencio (de Ceibo)

Maxi Gero (de Juntada Folk)

Lucas Hernández

Dana Castro

Camila Pintos

Daniela Vallejos

