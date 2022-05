1° Expo Juguetes; un encuentro con la infancia

Por primera vez en Caleta Olivia tendrá lugar la Expo Juguetes, un evento del que participarán coleccionistas que juguetes antiguos, maquetistas, modelistas y artesanos de la región; la actividad se realizará este domingo en instalaciones del Centro Catamarqueño.

La 1° Expo Juguetes está organizada por el vecino Javier Queipul quien es coleccionistas y propietario de un museo en su vivienda , y cuenta con el acompañamiento del Concejal Gabriel Murúa. La propuesta es para toda la familia y las puertas del Centro Catamarqueño estarán abiertas con entrada libre y gratuita de 12 a 20 hs.

Javier Queipul confirmó que hay confirmados 16 stands con expositores, «de trabajos de excelente producción, con colectivos y camiones a escala, Juguetes antiguos, otros hechos en madera. Hay mucha expectativa en esta actividad, no solo de mi parte sino de los expositores y de los vecinos», y agregó: «la idea central es que sea un paseo para toda la familia, porque los adultos que vayan van a poder disfrutar y recordar».

También señaló que el objetivo de la Expo Juguetes es que se pueda desarrollar todos los años, es decir que se transforma en una actividad anual que pueda estar en la agenda de los expositores; la 1° Expo Juguetes fue declarada de interés municipal a partir de la iniciativa presentada por el concejal Gabriel Murúa en la sesión ordinaria N° 567 que tuvo lugar el último jueves.

Asimismo, mencionó que no son muchas las actividades de estas características que se realizan en la región, por eso y tras participar de un evento similar en Comodoro Rivadavia hace unos años, se puso como meta poder organizar algo en Caleta Olivia. “Y por eso agradezco al Concejal que me escuchó y se comprometió con su equipo en ayudarme, porque ya lo había propuesto pero no me escucharon”.

Al ser consultado al respecto, el Edil sostuvo que desde un primer momento lo motivó la posibilidad de acompañar con la organización del evento, «Este tipo de actividades hay que apoyarlas y ojalá se puedan seguir haciendo, porque la gente está ávida de participar y mostrar sus trabajos y otros por recordar y conocer sobre Juguetes antiguos». El Edil agradeció de manera particular a la comisión directiva del Centro Catamarqueño por ceder las instalaciones para la realización del evento.

