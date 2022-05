José Dante Llugdar asumió su cuarto mandato al frente del Sindicato Petrolero Jerárquico

El Secretario General de dicho Gremio de la Patagonia Austral, tomó funciones nuevamente este sábado en la Sede Caleta Olivia de la Institución, para el período 2022-2026, junto a la totalidad de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, en un emotivo acto.

En el SUM del 4° Piso del edificio de Av. San Martín N°411 de esa localidad santacruceña, se desarrolló en horas del mediodía de este sábado 21 de mayo el acto en el cual Llugdar asumió una vez más la máxima responsabilidad del Sindicato tras su nueva reelección de finales del año 2021, encabezando la Lista Celeste y Blanca de la Agrupación Patagonia Austral Argentina.

El propio Llugdar recordó en sus palabras a los presentes, entre ellos los miembros de Comisión entrantes y salientes, que “en los inicios de nuestra Institución, ni siquiera se tenía un lugar para poder hacer un evento de estas características, teníamos que pedir prestado o andar alquilando, y este crecimiento habla a las claras de que hay un fuerte compromiso, aunque lo más importante es que tanto la Comisión Directiva como el Cuerpo de Delegados, estamos bregando por los beneficios que realmente se merece cada Afiliado”.

“Estuve charlando con compañeros que estuvieron desde los inicios en el año 2003 y la verdad que hemos transcurrido por distintas etapas. Tanto ha crecido esta Institución, que hoy podemos decir que estamos en otra etapa, no solo por lo edilicio, sino que en la última Asamblea con los Delegados y toda la gente en su conjunto, se decidió que por los cuatro próximos años nos vamos a abocar juntos, con todo el compromiso que tenemos y este Equipo de trabajo, al tema educativo; ese es el gran desafío que se viene”, anunció.

Compromiso renovado

“Esta Comisión Directiva, más allá de los que se agregaron y aquellos que culminan una etapa, sabe que quienes hoy ya no la integran no culminaron de trabajar para la Institución, sino que siguen siendo parte de un proyecto e inician otro dentro de la misma, y no es que el Trabajador finalizó esa tapa y se lo descarta. Para ellos se vienen otros compromisos que pueden ser incluso más complejos”, aclaró el líder sindicalista.

En ese marco, agradeció a la Comisión directiva “porque está día a día, y a todos y cada uno aquellos que tienen una responsabilidad en determinado lugar por la forma en que lo hacen, porque ellos también saben que representan a la Institución de los Trabajadores y Trabajadoras, por lo tanto también a los Afiliados; y nosotros tenemos que marcar con humildad de la manera que lo venimos haciendo, ese trabajo y respeto por sobre todas las cosas”.

Puesta en valor de la Mujer

Por su parte el Secretario Adjunto, Luis Villegas, señaló su agradecimiento “por la presencia de la familia y todos los amigos que comparten el día a día con nosotros en el Trabajo y nos acompañan todo el año”, y subrayó especialmente “a nuestras compañeras que han trabajado y que hoy se suman a la Comisión Directiva, que nos ayudan en muchas cosas y nos dan un ejemplo con su orden; porque tal vez los hombres somos lo que estamos más en lo dinámico del día a día y ellas tienen la precisión, por eso nuestro reconocimiento con el respeto que se merecen; porque estuvieron trabajando hasta tarde para que esto sea una realidad y porque seguramente con el tiempo, se sumarán más compañeras”.

“A todos aquellos compañeros que no continúan, que sepan que todos vamos a seguir aportando, y si uno ve el número de miembros de Comisión Directiva para representar a tres provincias observa que estamos bastante justos, pero también vemos que de esa manera, podemos hacer un control de la institución, y para mí es un orgullo ser parte de esta, mi tercera gestión. Nunca me voy a olvidar cuando a José me liberó, y también de que cuando uno necesita un consejo de una persona que tiene un camino más formado, puede decir que aparte de encontrar líder nato, ha encontrado un amigo, algo que para mí no es menor”, enfatizó, señalando finalmente que “siempre dije que a los amigos se los cuida y no se los traiciona”.

Comisión Directiva

Secretario General: José Dante Llugdar

Secretario Adjunto: Luis Villegas

Secretaria Administrativa: Gloria Barrionuevo

Secretario Gremial: José Uribe

Tesorero: Daniel Mancuello

Protesorero: Cristian Nieva

Secretario de Actas, Prensa y Propaganda: Ignacio Vidal

Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda: Elvio Pena

Secretaria de Acción Social: Bárbara González

1° Vocal Titular: Javier Araneda

2° Vocal Titular: José Quiroga

1° Vocal Suplente: Bernabé Araujo

2° Vocal Suplente: Ricardo Constanzo

Comisión Revisora de Cuentas

1° Titular: Cristian Fraca

2° Titular: José Mesa

3° Titular: Fernando Pozo

1° Suplente: Marcela Sepúlveda

2° Suplente: Nelson Bravo

3° Suplente: Oscar Monsalve

