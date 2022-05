Paola Álvarez: “Intentan instalar que trabajar sobre la agenda de las mujeres y las disidencias es no trabajar”

Así señaló la concejala Paola Álvarez, tras la difusión de noticias falsas acerca de su participación en el encuentro de la Red Federal de Concejalas, días atrás en Chaco. Habló de las operaciones mediáticas que intentan establecer un “sentido común”, donde la agenda de las mujeres y disidencias no sería importante. Rechazó el ataque, y agradeció el apoyo recibido en estos días.

“Las operaciones mediáticas construyen sentido, es decir, van instalando una idea. Una vez desatada la operación mediática, es muy difícil, aun teniendo las pruebas, desarticular esas falsas ideas que se intentan instalar”, comenzó explicando la concejala Paola Álvarez, luego que se difundieran injurias en su contra; tanto en algunos medios de comunicación como en redes sociales relacionadas con un sector político.

Asimismo, aclaró: “La verdad no les importa mucho. Lo que buscan es el desprestigio”, y agregó que de lo que se intenta instalar “lo más nefasto es la idea de que trabajar sobre la agenda de las mujeres y las disidencias es no trabajar”.

Como contraparte de eso, puntualizó que su idea de trabajo para las mujeres de Caleta Olivia “es poder vincularlas a una gran red que se está construyendo a partir de la mesa de concejalas”, enfatizó.

También desarrolló que se trata de una idea central del feminismo: “desmantelar una lógica de competencias e instalar una lógica de comunidad. Así pudimos gestionar, desde las relaciones establecidas en esa mesa de concejalas de todo el país, recursos que facilitaron experiencias deportivas, culturales, educativas y sociales para muchos grupos de personas de Caleta Olivia y de otras localidades de la provincia”, contó.

Por otra parte, en relación a los dichos de descrédito que se conocieron por estas horas y que atacan a la edila, realizó una comparación sumamente ilustrativa que evidencia lo injusto de tales ataques.

“Dicen que mi actividad como representante provincial en la mesa de concejalas del país equivale a no hacer nada. Que no tiene valor. Dirían lo mismo si fuese una mesa de empresarios? Dirían lo mismo si fuese una mesa sindical? Dirían lo mismo si fuese una mesa de científicos? No. Lo dicen de una mesa de mujeres, y me piden explicaciones sobre el uso de unos recursos que están reglamentados para ser invertidos en mi rol como concejala; como lo están para ser invertidos en el rol de varones concejales, de funcionarios y funcionarias”, describió.

En el mismo sentido, acotó: “tengo las explicaciones y tengo las pruebas para demostrar que los dichos sobre los viáticos que pusieron a circular en una operación mediática son falsos, pero tengo sobre todo el convencimiento de que trabajar la agenda de las mujeres y las disidencias es tan importante como trabajar en todas las otras agendas de la gestión pública y no me van a hacer retroceder ni un paso en ese convencimiento porque trabajar para que las mujeres se empoderen también es trabajar para el desarrollo de mi ciudad”.

Finalmente, la legisladora local agradeció el apoyo recibido en las últimas horas por cientos de personas a través de redes sociales y otros medios de contacto. “Cierro esta jornada con el abrazo que mis compañeras, colegas y amigos me dieron hoy en cada mensaje y en cada comentario de apoyo, los que me acompañarán mañana cuando continúe trabajando desde mi rol de concejala y dirigente política y los que agradezco desde el corazón”, culminó.

