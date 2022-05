Educación destaca la importancia en la formación de mediadores escolares

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, lleva adelante políticas públicas orientadas a prevenir, detectar e intervenir en situaciones y/o problemáticas escolares.

En ese contexto, la coordinadora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral y responsable del área de Convivencia Escolar del CPE, María Inés Muñiz, amplió el concepto del denominado acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un estudiante o sus compañeros, es decir, del bullying.

Al mismo tiempo, definió que “es muy conveniente la intervención porque hay chicos y chicas que, con un adulto, no se animan o tarda en animarse a hablar, pero si lo puede hacer con un compañero, entonces es buena la idea de capacitar”.

También, Muñiz agregó que se encuentran trabajando en los acuerdos de convivencia escolar donde participan docentes, padres y estudiantes y subrayó que “cuando se le da la voz a un grupo de personas, esa gente se siente diferente y puede hablar con más tranquilidad, pensar junto con los otros y llevar adelante un plan de convivencia lo más sano posible”.

Además, la responsable del área de Convivencia Escolar señaló que se está por poner en marcha una formación especial para profesores, supervisores y niveles de conducción del CPE y, en ese marco, aseguró que “es muy importante abordar de la mediación, es indispensable poder mediar en los conflictos que se generan en el ámbito escolar y familiar”.

Asimismo, declaró que “la mediación es la forma de resolución de los conflictos, donde las tres partes o todas las partes que participan tienen palabra” e indicó que son espacios donde se puede decir lo que piensan y son escuchados todos los participantes.

Consultada sobre la situación de las escuelas en Río Gallegos, María Inés Muñiz, en primer lugar, explicó a qué acciones refiere la palabra bullying y al respecto dijo que se trata de “un acoso sostenido entre pares que se sostiene en el tiempo”. Por ello, aclaró que “en realidad lo que nosotros encontramos no es un acoso sostenido en el tiempo sino situaciones de violentaciones o de acoso, pero no podríamos decir que eso es sostenido en el tiempo”.

Muñiz recordó que el hostigamiento es un problema en los vínculos y, en tanto, comentó que “hay que trabajar los vínculos que no son sanos y no permiten vivir en sociedad” y, a su vez, afirmó que “cuando muchos de nosotros éramos chicos había situaciones de hostigamiento en las escuelas, siempre las hubo. Lo que pasa es que ahora se le suma el hostigamiento qué trasciende la escuela, porque se hace también por redes sociales. El mismo hostigamiento personal que sufren en las escuelas, lo continúan después en las redes sociales”.

Por otra parte, la funcionaria expresó que “hay situaciones de abuso en las escuelas primarias y secundarias y hay juegos sexuales que son confundidos por los adultos como situaciones de abuso”. De esta forma, recordó que el abuso “es una relación donde uno tiene el poder y el otro no, entonces no es una relación de pares. Eso existe, pero también existen los juegos sexuales que, en la mirada de los adultos, ven cualquier acción de la sexualidad como abuso”.

A modo de ejemplo, manifestó que “ahora estamos trabajando en ciertas situaciones de la etapa de la adolescencia donde comienzan a descubrir el cuerpo del otro”. Continuó diciendo que “todo va bien mientras haya un sí. No es no, sea en el vínculo que sea y cuando ese no, no se respeta, decimos que hay una situación de abuso sexual e intervenimos desde ahí”.

Por último, María Inés Muñiz indicó que cuando los padres sienten que sus hijos están atravesando algún tipo de hostigamiento deben averiguar de qué tipo es y, si ocurrió en la escuela, deben ir a hablar el establecimiento, o bien escribir al correo electrónico de Convivencia Escolar del CPE convivenciaescolar.santacruz@gmail.com

