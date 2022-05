Los árbitros del Mundial de Qatar 2022: quiénes son los argentinos y habrá mujeres por primera vez

Entre los argentinos habrá dos árbitros, cuatro asistentes y un encargado del VAR. Además, por primera vez hay seis mujeres en la terna arbitral.

Fernando Rapallini y Facundo Tello son los dos árbitros principales que representarán al arbitraje argentino en el Mundial de Qatar 2022, según confirmó la FIFA a través de una lista oficial que difundió este jueves. Junto a ellos estarán los asistentes Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, mientras que Mauro Vigliano será uno de los operadores del VAR. Además, por primera vez habrá seis mujeres dentro de la terna arbitral.

Rapallini es árbitro internacional desde 2014 y el año pasado se convirtió en el primer referí sudamericano en dirigir en la Eurocopa, cuando impartió justicia en el duelo entre Ucrania y Macedonia, por la fase de grupo.

Por su parte, Tello consiguió en 2019 la categoría como árbitro FIFA y en su currículum figura la participación en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputó en Chile, además de partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y dos Superclásicos.

«El criterio que hemos utilizado es ‘la calidad ante todo’ y los oficiales de partido seleccionados representan el más alto nivel de arbitraje en todo el mundo», dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.

En 2019, la FIFA lanzó el proyecto «Camino a Qatar 2022», a través del que se analizaron más de 50 tríos considerados potenciales candidatos, quienes debieron pasar por una preparación intensiva.

Ahora, los árbitros elegidos deberán participar en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), revisando y analizando videoclips de situaciones reales de los partidos y participando en sesiones prácticas de entrenamiento con jugadores, que serán filmadas para que los participantes reciban información instantánea.

Por su parte, el VAR, que se implementó por primera vez en el Mundial de Rusia 2018, esta vez contará con un equipo de 24 árbitros de video (VMO).

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

