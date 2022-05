Educación participó del Censo 2022 en jurisdicciones de Zona Rural

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, llevó adelante el Censo Nacional 2022, con el propósito de lograr ampliar el alcance de este estudio estadístico, en jurisdicciones de Zona Rural.

En este contexto, la Dirección Provincial de Educación Rural en articulación con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), coordinó junto con referentes del ente nacional y el departamento de Estadística Provincial la jornada de trabajo realizada ayer, martes 18 de mayo.

Al respecto, la directora Provincial de Educación Rural, Inés Martín señaló que, para poder desarrollar el Censo, los jefes de Fracción fueron quienes se encargaron los encargados de nombrar la cantidad de censistas y asistentes según cada segmento.

En ese sentido, señaló que la incorporación de la plataforma digital y la app ofrecieron una nueva dinámica para esta modalidad educativa. Además, la directora afirmó que “aún ante las adversidades, ya que hay zonas donde la cobertura de internet y debieron combinarse los clásicos métodos de censo con los digitales”.

Al mismo tiempo, manifestó que en el territorio provincial el balance de esta instancia de relevamiento es positiva, tanto en la asistencia de los censistas como en el cordial recibiendo en cada hogar.

“También desde INDEC extendieron las felicitaciones por el alto porcentaje de la utilización de la aplicación para censar, lo que garantiza una cobertura mayor del 90% del registro poblacional”, expresó Martín y añadió que “debido a las largas distancias de nuestro territorio rural, la jornada de censo del miércoles 18 fue de extenso y arduo trabajo”.

Asimismo, destacó que “el censo es de gran importancia porque da un panorama, no sólo de la cantidad de personas que habitan en cada fracción, sino también de su calidad de vida.

“Nuestros censistas salieron a censar con bajas temperaturas, niebla, llovizna, poca luz y distancias prolongadas, consideramos que más allá de sus obligaciones, realizaron un acto patriótico, al igual que quienes sostuvieron, acompañaron, y trabajaron durante esta prolongada jornada, que no empezó ayer ni terminó ayer. Indudablemente son estas las acciones que suman a que sigamos creciendo como nación”, resaltó Inés Martín.

La directora Provincial de Educación Rural concluyó diciendo que “tanto el Jefe de Departamento como de Fracción agradecieron el compromiso asumido por los convocados a esta tarea, por superar los límites de horario y seguir trabajando mancomunadamente, formando un gran equipo de trabajo. Asimismo, a los docentes rurales que, a pesar de sus obligaciones, no escatimaron en esfuerzos, para que todo sea operativo y saliera lo mejor posible”.

Sobre el Censo

Se informa que todos los que hicieron el Censo Digital sus datos ya se encuentran registrados en las bases de datos del INDEC. Para quien no realizó el mismo o bien no fue visitado por el censista, se indica que desde el jueves 19 y hasta el martes 24 de mayo próximo, se realizará la etapa de supervisión y recupero, rutinaria en estos casos, para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del miércoles 18 de mayo, y no completaron el Censo digital, pueden acceder a la realización del mismo a través de censo.gob.ar o, si no, deben comunicarse al 0800-345-2022 o enviar un correo a censo@indec.gob.ar

