Censo2022: Con un positivo balance de jornada, hoy comienzan actividades post-censales

El Gobierno de Santa Cruz informa que desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se señaló que aquellas personas que hayan realizado el Censo Digital y no recibieron la visita del censista, pueden estar tranquilas ya que cumplieron con su compromiso cívico, porque esa información está en las bases de datos de dicho organismo nacional.

Como es habitual en este tipo de operativos queda un porcentaje mínimo de personas que tiene dudas o que no fueron censadas por diversos motivos puntuales, para lo que todo censo tiene previsto un periodo actividades post-censales.

En Santa Cruz se registró un importante número de vecinos y vecinas que completaron el censo digital, lo que va a representar un alto porcentaje del total. Por otro lado, se llevó adelante el censo rural, y en la jornada de ayer se desplegó el censo presencial.

En este sentido, el balance de todas las instancias dio un saldo positivo por la asistencia de las y los censistas, el cordial recibimiento en los hogares por parte de la ciudadanía, y por el alto porcentaje de personas que se censaron digitalmente.

En cuanto a los datos previos, desde la organización en la provincia, que estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, informaron que el porcentaje de quienes no fueron censados es muy pequeño.

Desde Planeamiento Estratégico

El secretario de Estado de Planeamiento Estratégico, Mario Rodríguez, en comunicación con medios radiales, comentó que detalles del operativo: «Los datos son todavía preliminares, va a llevar unos días consistir (cotejar) los datos. Se ha superado la participación de unas 200.000 personas, en lo que es censo digital, esto hace que estemos en un poco más del 48 por ciento de la participación en esa modalidad”.

Asimismo, informó que “incluso Santa Cruz ha superado lo que es la tasa de conectividad que tiene la provincia; sabemos que hay lugares centrales como la capital, otras provincias tienen mayores tasas de conectividad, pero aun así superamos la tasa de conectividad por el fuerte trabajo que se hizo con los consejos locales al abrir puntos de censada digital en toda la provincia, para acercar a la gente la posibilidad de aportar sus datos con esta modalidad, y ha funcionado muy bien”.

En cuanto al operativo en el día de ayer, “tenemos un ciento por ciento de cobertura en todos los lugares donde hay población, y luego hay un porcentaje mínimo de casos puntuales con reclamos que no superaban las trescientas personas, con lo cual para recupero van a significar un margen bajísimo”, manifestó.

En referencia a los números arrojados por el operativo censal, en Santa Cruz fueron censadas digitalmente 202.246 personas, muy por encima de lo previsto y por delante de otras provincias como Catamarca, La Rioja o Tierra del Fuego.

En toda la provincia, del total de llamados por consultas, los casos puntuales por los que no ha pasado la persona censista se debieron a casos detectados como mordeduras de canes sueltos en la vía pública, gente que se ha extraviado en lo urbano, y situaciones similares.

Cabe destacar que INDEC agradeció la participación de la ciudadanía, y como parte de las tareas censales de recupero volvió a abrir la posibilidad de censarse digitalmente, para aquellos casos puntuales que no fueron censados, en la página censo.gob.ar

Dentro de las actividades post-censales previstas, explicó Rodríguez que desde INDEC “se abrió la plataforma digital para todo el país, va a estar disponible hasta el 24 de mayo, para todos aquellos que no hicieron el censo digital, o por alguna circunstancia el censista no llegó a su casa, para que puedan completarlo de manera online”.

Quienes no fueron censados

Todos los que hicieron el censo digital pueden quedarse tranquilos, ya que sus datos están en las bases de datos del INDEC.

Para quien no realizó el censo digital y no fue visitado por el censista, INDEC indicó que desde el jueves 19 y hasta el martes 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión y recupero, rutinaria en estos casos, para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del miércoles 18 de mayo, y no completaron el Censo digital, pueden acceder a la realización del mismo a través de censo.gob.ar o, si no, deben comunicarse al 0800-345-2022 ó enviar un correo a censo@indec.gob.ar con la siguiente información completa:

-Asunto: “No fui censado/a”

-Nombre

-Provincia

-Partido/Departamento

-Localidad

-Calle

-Número

-Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

-Correo electrónico

-Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

