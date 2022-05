Alejandro Maidana: «Tendremos un número aproximado de habitantes cerca de la medianoche»

En marco de la jornada donde se realiza el Censo en toda la República Argentina, dialogó con el programa Voces y Apuntes el encargado del proceso en todo el departamento Deseado, Alejandro Maidana.

«Arrancamos 8 de la mañana en las 4 fracciones de Caleta Olivia y en las 12 fracciones del departamento Deseado, para relevar 55.000 viviendas, de las cuales el 40% ya ha realizado el relevamiento de manera virtual. Aún nos faltan los datos de las últimas 24 hs, pero creemos que vamos a estar alcanzando el 44 o 45% de censados mediante ésta vía», comentaba Maidana.

«Hay 1711 censistas en el departamento Deseado, con mucho entusiasmo estamos llevando adelante la tarea. Tuvimos algunos pequeños retrasos cuando ingresamos al sistema de la Aplicación Censar, pero con el transcurrir de las horas se normalizó. Cada censista debe tener su dispositivo móvil dónde volcará toda la tarea que está realizando, si es que el censado realizó el trámite digital. Sino, lo volcará en el papel y cargará todo al finalizar la jornada», aseveraba.

«Hoy se debe cargar todo, así tendremos un aproximado de habitantes, viviendas y hogares alrededor de la medianoche. En Caleta Olivia hay cerca de 900 censistas. Recién tuvimos que reemplazar algunos por cuestiones de salud. Hay un back-up de censistas suplentes»

«Hasta el momento no ha habido inconvenientes con la identidad de los y las censistas. El propietario de la vivienda no está obligado a hacerlo pasar, lo puede atender de la puerta o la ventana. Si tiene alguna duda de la identidad del censista, no debe atenderlo y comunicarse con una de las 4 fracciones», continuaba.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el siguiente link: https://fb.watch/d4MIH9PTIp/

