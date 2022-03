Llugdar trazó un balance de las Aperturas de Sesiones legislativas valorando la importancia del sector Petrolero

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, brindó marco a principios de este mes en los mensajes del Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y del Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, respectivamente.

José Dante Llugdar se hizo presente el día miércoles 2 de marzo en el recinto de la Legislatura chubutense en la capital provincial, Rawson, donde estuvo acompañado por el Secretario de Actas, Prensa y Propaganda de la Institución, David Klappenbach, y ambos estuvieron al día siguiente en el Centro Cultural comodorense donde se iniciaron las sesiones del Concejo Deliberante local.

El líder sindicalista señaló que “hay un compromiso con Comodoro Rivadavia y un compromiso con Chubut, lo que habla a las claras de que nosotros también estamos comprometidos”, al referirse al acompañamiento institucional en los mensajes de los titulares de ambos Poderes Ejecutivos.

Legislatura chubutense

Llugdar agradeció al Gobernador de Chubut que les haya invitado: “esto habla a las claras de la importancia que tiene la Institución dentro del rol que cumple en la ciudad y en la provincia, nos sentimos muy a gusto participando, sabiendo que el Gobierno pasó por distintas situaciones, donde veo positivamente que la situación económica se está reactivando inclusive en el país y en la provincia, y en esto nos ayuda el viento de cola del precio del Barril ya que mejoran las recaudaciones y se puede dar un mayor efecto a las respuestas”.

“Lo que no me cierra transcurrido todo este tiempo y que me causó muchísima pena, fue ver destruido el patrimonio de la provincia por los actos vandálicos de fin de año. Nadie tiene el derecho de hacer lo que se hizo en la Legislatura, que era un edificio modelo no solo en la provincia sino a nivel país. Esto es algo que a uno también le pega de cerca, lo mismo en la Casa de Gobierno”, analizó el dirigente.

Asimismo, lamentó que “en la fecha que estamos aún no hay responsables y esto nos pone en igualdad de condiciones a quienes queremos avanzar y aquellos que quieren destruir solamente por destruir, sabiendo que toda esta recaudación va para cubrir jueces y funcionarios, y la Justicia todavía no ha actuado, es algo que no se puede entender”.

El crecimiento de Luque en Comodoro

“No basta con palabras, aquí tienen que ver a los hechos, ya lo dijo el intendente, que tenemos una gran deuda con la gente de la ciudad en cuestiones que hoy se ven como el Estadio Centenario sin terminar -entre otras cosas- que también a uno lo mueven, entonces hay que trabajar para resolverlas”, analizó Llugdar.

Y agregó que “ha resumido con pocas palabras la situación y fue a los hechos, que están a la vista, con eso basta y me pone contento porque somos gente de trabajo que vamos a lo práctico, donde se analiza si se puede no se puede y después se hace el esfuerzo. Y veo que esta gente le pone mucho esfuerzo. Para eso están y para eso les eligieron, igual que a nosotros. Vemos que avanzan y si se les pone algo por delante, siguen haciéndolo día a día”.

“Aquí hay un trabajo articulado de Nación, Provincia y la Municipalidad, por eso bajaron los funcionarios a nivel nacional que participaron del acto de Aniversario de Comodoro Rivadavia, oportunidad en la que nos plantamos y suspendimos la reunión Conciliatoria que teníamos en Buenos Aires porque priorizamos eso, queríamos participar acompañando a Juan Pablo (Luque); por eso se corrió la fecha para el día 8 de marzo”, explicó.

Llugdar recordó que “esa vez vinieron importantes dirigentes políticos y también CEOs de las Operadoras más importantes, y estábamos todos en una misma línea de sillas en las que inclusive estaba el Gobernador y las directoras de los colegios a los que el Intendente les destinó el dinero que era para los festejos del Aniversario de la ciudad a sus asociaciones cooperadoras”.

“Con Aniversario y con lo del día de ayer, estoy muy conforme y feliz, pero uno no está solamente en esta ciudad, sino que visita varios lugares donde tenemos incidencia. Eso lo veo y lo palpo, además de transitarlo, por eso puedo hablar con fundamento. Por eso al señor Juan Pablo Luque y su equipo los insto a seguir este camino, porque tienen un futuro brillante”, determinó.

Presencia regional

Por una cuestión de agenda, Llugdar no pudo estar en la Cámara de Diputados en Río Gallegos en ocasión de la Apertura de Sesiones Ordinarias del legislativo santacruceño, aunque remarcó que “hemos participado muy activamente en la provincia de Santa Cruz y lo seguimos haciendo, lo mismo si nos invitaban de Tierra del Fuego, hubiéramos concurrido”, cerró.

Comentarios

comentar