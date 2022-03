Javier Belloni: “Me encanta que Río Gallegos vaya cambiando”

El jefe comunal de El Calafate llegó a Río Gallegos y estuvo presente en la presentación de las nuevas unidades del transporte público de pasajeros.

Luego del acto, indicó que “me invitó el Intendente Grasso y no quería estar ajeno. Me encanta lo que está haciendo el Intendente para la ciudad de Río Gallegos, creo que era lo que le faltaba, alguien con mucho empuje y Pablo lo tiene. Me hace acordar a mis primeros tiempos y la verdad es que lo felicito, me encanta que Río Gallegos vaya cambiando. Es la ciudad capital de nuestra provincia y uno de los lugares que mejor tiene que estar”.

Además, felicitó “a todos los que hicieron posible que hoy el transporte público de pasajeros este a disposición de todos los vecinos de Río Gallegos y a la empresa”.

