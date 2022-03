Alicia acompañó la presentación de las unidades de transporte público en Río Gallegos

La gobernadora Alicia Kirchner asistió esta tarde a la presentación de las flamantes unidades de transporte público de pasajeros y pasajeras, en la Base y Oficinas de la empresa CityBus, en de Río Gallegos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio se apunta a mejorar calidad de vida y el traslado de quienes viven la ciudad. “Entre todos y todas, podemos colocar la ciudad en el lugar que se merece”, recalcó.

Durante el acto, la Mandataria Provincial acompañó al intendente de la Municipalidad de Río Gallegos, Pablo Grasso, en la presentación del flamante parque automotor que brindará el servicio de transporte público a los vecinos y vecinas de la ciudad. Es importe resaltar que para la puesta en marcha del servicio aunaron esfuerzos el municipio y la empresa CityBus.

Además, participaron de la ceremonia, el vicegobernador Eugenio Quiroga; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; los intendentes de El Calafate y Los Antiguos, Javier Belloni y Julio Bellomo; diputados; concejales; integrantes del Gabinete Municipal; trabajadores de la empresa CityBus; entre otros.

En ese contexto, la Gobernadora destacó en primera instancia la organización de los trabajadores de la empresa y resaltó la participación de los mismos para buscar mejores servicios. “Ustedes veían en las imágenes cuando Pablo (el intendente) en medio de la nieve, no sabía que decir respecto a lo que pasaba con el transporte público y yo compartía lo que pasaba y como uno explica cuando recién asumís los problemas con los que te encontrás y que realmente no hay soluciones mágicas”, remarcó. A la vez, sostuvo que fue difícil no solamente para los empleados de la empresa, el municipio y su intendente, sino para los vecinos y vecinas de Rio Gallegos. “Fue larga la espera, pero gracias a Dios hoy parece que se abriría el camino de otra manera y sin discriminar a nadie, me encanta que la gerenta sea una mujer. Yo sé que te vas a ocupar de que esto sea monitoreado de manera permanente. Acá estamos defendiendo distintas acciones, una fuente de trabajo, la dignidad de los trabajadores y la dignidad de los habitantes de Río Gallegos”, agregó.

Por otra parte, la Gobernadora se refirió a la puesta en marcha del transporte automotor de pasajeros en la ciudad y el compromiso que significa para la empresa y el Municipio. “Es una enorme responsabilidad, pero entre todos y todas, nos tenemos que ayudar para que esta empresa vaya abriendo los caminos como corresponde, para que la tecnología funcione bien como corresponde igual para que sea la mejor o estar entre las mejores”, subrayó. En ese sentido, añadió: “Es un gran desafío por parte del Intendente de jugársela, porque todo el mundo criticaba y criticaban con razón, pero, no sabían que estábamos viendo cómo transformar esta realidad y otra cosa que admiro, es que cuando empezamos la gestión junto al Intendente, me dijo “quiero hacer distintas cosas como todos. Pero empezó sin nada y con las herramientas que le ofrecí me dijo que sí iba a poder salir adelante. Y con ese convencimiento del sí, lo cual lo vemos a diario, como nuestra querida ciudad de Río Gallegos, Capital de la Provincia de Santa Cruz, está cambiando”.

Antes de concluir, sostuvo que “entre todos y todas, podemos colocar la ciudad en el lugar que se merece, con una empresa que este a la altura de la dignidad de cada vecino y vecina de Río Gallegos.

