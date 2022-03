Nueva modalidad de turnos para el centro de sanidad animal

Sandra Ortiz, Subsecretaria de salud animal y zoonosis, dialogó con el programa Voces y Apuntes, explicando la nueva modalidad que plantea el centro de sanidad animal para la obtención de turnos.

«Decidimos utilizar una forma más moderna y práctica para sacar los turnos. Desde el día lunes 07/03, la modalidad será ingresar a la página del municipio, vas al link donde dice ‘ciudadano digital’ y allí vas a clickear en una parte donde dice ‘castración’, te dice todo lo que tenés que completar, son diferentes campos que hay que ir llenando. Al final hacés el envío de ese mail, y lo que vamos a pedir es que sean mails reales, no mails que se creen sólo para sacar el turno, porque sino pierden el turno. Una vez que nosotros respondamos el mail, les va a salir la opción de si aceptan o no el turno, es súper importante que dentro de las 24 horas de recibido ese mail, la persona acepte el turno. Nosotros demoramos entre 24 y 48 horas en responder, que la gente no se desespere», comentaba Sandra.

