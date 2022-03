Cambios prestacionales en PAMI

En marco de las modificaciones prestacionales que comunicó PAMI, dialogó con el programa Voces y Apuntes, Priscila Jwanczyk, jefa de dicha entidad en Caleta Olivia.

«Han habido cambios prestacionales que tienen que ver con la libertad de elegir al especialista y al centro del diagnóstico. Recordemos que en la antigua modalidad que regía hasta el primero de marzo, el afiliado solamente podía acceder a aquello que estaba designado por cartilla dentro de su zona», comenzaba diciendo Jwanczyk.

«El primer cambio prestacional que tuvimos fue que a lo largo de todo el país, fue dividido en cuatro zonas. ¿Qué quiere decir ésto? que, nosotros por ejemplo, la zona dos, rige desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Ésto implica que un afiliado de la localidad nuestra o ya sea de Río Negro que desea atenderse en Santa Cruz o viceversa, con tan solo tener la orden médica electrónica emitida por su médico de cabecera o un médico clínico si no me encuentro en mi localidad, donde me solicite la interconsulta con el especialista o también un estudio de diagnóstico, voy a poder realizarlo sin la necesidad de solicitarle a la agencia del lugar donde resido una derivación», aclaraba.

«Esto facilita el tema de trámites, es mucho más ágil en cuanto al tiempo, sale todo mucho más rápido, más allá de que también lo importante acá es que ya no es PAMI quien te asigna tu especialista, sino que vas a ser vos con la cartilla que PAMI te ofrece en tu zona, que vas a ver cual es el especialista con el que te querés atender», manifestó.

