Enrique: “El diálogo tiene que darse en un marco de racionalidad, no interponiendo una medida de fuerza extrema”

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Consejo Provincial de Educación, realiza gestiones para lograr la continuidad de las negociaciones colectivas con los representantes de los gremios docentes, ADOSAC.

En este sentido, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, fue consultado por LU14 AM830 Radio Provincia, para dar a conocer el avance del diálogo, propiciado por el Gobierno de la Provincia.

En primer lugar, el Vicepresidente de la Cartera Educativa, señaló que «el Consejo Provincial de Educación el día primero a la noche, después de haber tenido una paritaria el mismo primero a la tarde, y de haber pasado a cuarto intermedio para el jueves, nosotros nos enteramos de la determinación del congreso de ADOSAC, conjuntamente AMET, que publicó en ese mismo momento, el llamado a paro por 72 horas».

Debido a que la política educativa provincial, fue de «apostar al comienzo de clase como corresponde, el día 2 de marzo, en ese sentido lo que hicimos fue solicitar al Ministerio de Trabajo la intervención y la conciliación obligatoria; eso ocurrió». El Ministerio de Trabajo interpuso la conciliación obligatoria, AMET acató «de manera inmediata», y ADOSAC anunció que iba a someter la decisión a las bases, a través de su asamblea del Congreso, relató Enrique.

Desde el gremio, resolvieron que no acatarían la conciliación obligatoria. «El Congreso define eso y, por supuesto que ya es resorte del Ministerio de Trabajo la continuidad. Nosotros no podíamos sentarnos el día de ayer (por el jueves 3 de marzo), en una paritaria, mediando una conciliación obligatoria y una medida de fuerza obviamente», detalló.

«Por supuesto que continuamos en diálogo con AMET. No está la paritaria abierta, pero sí el diálogo continúa, porque nosotros tenemos esa voluntad de diálogo, como Concejo de Educación».

Asimismo, aclaró que «el tema es que el diálogo tiene que darse en un marco de racionalidad, no interponiendo una medida de fuerza extrema, porque el paro -entendemos- es una herramienta extrema que se utiliza, cuando ya no hay posibilidades de negociación, no hay posibilidades de continuidad de diálogo, etcétera», citó.

Luego, reiteró y subrayó el Vicepresidente del CPE: «El paro surge en este caso, en el medio de un cuarto intermedio, de una paritaria del día lunes al día jueves. Entonces nos parecía que está absolutamente alejado de la buena fe, que tiene que reinar en el marco de una negociación».

«Estamos dispuestos al diálogo siempre. Siempre a sentarnos para la continuidad del diálogo y resolver en las mesas paritarias todo lo que haya que resolver, pero no mediando medidas de fuerzas extremas que afectan fundamentalmente a las familias y a los estudiantes», afirmó.

En referencia al paro, informó que «si bien no tuvo un acatamiento demasiado alto, nosotros pudimos recorrer a través de fotografías y registros fílmicos toda la geografía provincial el día martes, con los chicos ingresando a las escuelas, las familias llevando a sus hijos a las escuelas, y es una imagen fantástica que se lo merece la población de la provincia de santa cruz, después de dos años tan graves que fueron los de la pandemia, en su máximo desarrollo, que fue 2020-2021, y en ese sentido para nosotros era fundamental este comienzo de año, con presencialidad plena, con los chicos y los docentes vacunados, con las escuelas y los colegios en condiciones, inaugurando un jardín, etc”.

Fuente: LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz.

