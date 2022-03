Una odontóloga innovadora de Santa Cruz buscará la Distinción Mujeres Empresarias de la CAME

La odontóloga Cristina Pellegrino, fue agasajada por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio de Río Gallegos, en el marco de la Distinción Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pellegrino es una odontóloga de la ciudad de Río Gallegos, cuya mente innovadora, creatividad y a base de esfuerzo propio, logró lanzar al mercado productos de calidad y características únicas.

Con la ilusión y ambición de presentar su producto en Argentina y el mundo, investigó y puso en marcha un proyecto para elaborar y distribuir un producto natural de excelencia, cuyo propósito es el cuidado corporal y que actualmente se comercializa en nuestro país y en el exterior.

Los productos de Pellegrino, son de última generación ya que poseen múltiples beneficios al ser a base de aceite de coco extra virgen de Tailandia. Cuentan con diversas propiedades que además colaboran con el fortalecimiento del sistema inmunológico ya que, al ser antiséptico natural, previene hongos, virus y bacterias, además baja la potencia de la placa bacteriana y evita las caries y otras enfermedades periodontales además de ser un producto concentrado que con solo una gota es suficiente para curar heridas, nutrir las mucosas y ayudar al cuerpo con la absorción de calcio. Se destacan la pasta dental «Perfect Smile» (menthol y chocolate), y el gel íntimo «Hot Lady» (chocolate). Por contener un 100 por ciento de aceite de coco pueden usarse en toda piel, mucosas y dientes.

Cabe destacar, que esta distinción persigue como objetivo la motivación de la mujer en el mundo empresarial, reconociendo su trayectoria y proyectos que incentiven la actividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por ello, está destinada a destacar aquellas mujeres empresarias que puedan demostrar la sustentabilidad en el tiempo de sus emprendimientos habiendo realizado un aporte al posicionamiento de género, empleando para ello su condición de liderazgo empresarial, social y/o gremial.

Pellegrino fue elegida por las referentes de Mujeres CAME y representará a las emprendedoras, comerciantes o titulares de pymes santacruceñas a nivel nacional en la Distinción Mujeres Empresarias de la CAME el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Pellegrino agradeció a las autoridades de las distintas entidades por la distinción. «Agradezco a la Federación Económica, a la Cámara de Comercio de Río Gallegos y a la CAME por esta distinción y homenaje como mujer innovadora y empresarial por los productos que he impulsado desde mi actividad. Agradezco a todas las mujeres que me apoyaron en la provincia, y ahora voy a representar a Santa Cruz a nivel nacional en el marco de un día tan especial para todas nosotras como es el 8 de marzo. Este reconocimiento es un incentivo más para seguir contribuyendo desde mi actividad al mejoramiento de la salud de la comunidad, y para demostrar que si se puede avanzar en cualquier proyecto que una mujer se proponga, porque no hay límites para los sueños».

Por su parte, Miriam Giorgia, representate de Mujeres CAME de la Patagonia Sur, vicepresidenta de la FESC y presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, aseguró tras el acto de reconocimiento a Pellegrino, que «para nosotros Cristina ya es nuestra ganadora, porque fue elegida por las mujeres santacruceñas del sector emprendedor, comercial y pyme. El próximo martes competirá en el Día de la Mujer de la distinción de la CAME, y estamos orgullosas que represente a Santa Cruz, y a todas las mujeres que día a día emprenden o fortalecen sus proyectos comerciales o empresariales».

Participaron de la distinción de Pellegrino en la sede de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, el presidente de la FESC, Guillermo Polke; el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Jonathan Van Thienen, y los integrantes de la comisión directiva, Micaela Cruces, Carolina Neil, y Omar Tenorio. También asistieron la presidenta y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Miriam Giorgia y Marcelo Freile, respectivamente, y la secretaria de esa entidad, Matilde Reyes.

