Quiroga: “Dijo con inteligencia y altura lo que muchos estábamos esperando escuchar”

Así lo dijo el vicegobernador, Eugenio Quiroga, luego de que la gobernadora de Santa Cruz dejara inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara del Pueblo, con un discurso en el que rindió cuentas de la gestión y analizó el escenario político.

Esta mañana quedó inaugurado el 49º Periodo Legislativo en Santa Cruz, con la lectura del mensaje anual de la gobernadora Alicia Kirchner.

Luego de la finalización de la ceremonia, el vicegobernador destacó la revalorización del estado, a partir del llamado a cuidar “el bien público” como sostuvo la mandataria, en referencia a aquello que es de todos los santacruceños y santacruceñas, generando así sentido de pertenencia.

Quiroga indicó que “a veces en la vorágine de la gestión uno pareciera que permanentemente va sorteando obstáculos y de los logros pocos se acuerdan. Por eso me parece importante que Alicia marcara cómo llegamos hasta acá, después de haber atravesado la pandemia del macrismo y la pandemia de covid-19”.

“Creo- añadió- que es muy importante que la sociedad tenga memoria, que hagamos este ejercicio entre todos porque hace dos años teníamos todas las obras paralizadas y nadie nos abría las puertas en Nación”.

Luego de eso “con la recuperación de un gobierno del Pueblo nos llega esta pandemia y Santa Cruz hizo lo que había que hacer, que es poner primero a la salud de la gente, cuidarla, fortalecer el sistema de salud”, añadió Quiroga.

Sin embargo, “fíjense cómo pese a ese contexto, con mucho trabajo y articulación, que es sobre lo que tanto insiste la gobernadora, mejoraron los indicadores de empleo, de producción y siempre se mantuvieron paritarias abiertas dándole pelea a la inflación”.

El titular del Legislativo sostuvo que “a esto hay que decirlo porque si no pareciera que fuese obra de algún viento de cola y la verdad es que somos una provincia que fue muy castigada, a la que todavía le falta infraestructura pero que es luchadora, que tiene un pueblo perseverante”.

Por otro lado, Quiroga celebró los anuncios que realizó Kirchner vinculados al aumento salarial del 15% para estatales, cuya liquidación se dará desde el mes de febrero, al margen de las negociaciones paritarias, y el envío de $2.500 millones a municipios y comisiones de fomento para saldar la histórica deuda con las cajas.

“Como peronistas siempre estamos atentos al bolsillo de la gente, no van a escuchar que se niegue la inflación ni mucho menos y creo que ahí Alicia pone su mirada más humana al hacer este anticipo”, dijo el vicegobernador, para luego destacar que el discurso incluyó un anuncio histórico.

“Estamos frente a una decisión política de alto impacto para las administraciones locales que van a poder ponerse al día con las cajas de jubilaciones y de la obra social en una medida que va a beneficiar a los santacruceños y santacruceñas”, indicó.

El desarrollo de la industria minera, petrolera y las mejoras previstas para alcanzar una mayor capacidad de operatividad portuaria también fueron aspectos en los que el vicegobernador destacó el análisis de la mandataria.

Asimismo, se refirió a “la lucidez política de Alicia al referirse a Malvinas, en un año del aniversario de la guerra y en paralelo marcar que los mismo efectos del colonialismo se suceden hoy en el conflicto bélico que se está viviendo. Por eso creo que fue un discurso actual, necesario y en el que dijo con inteligencia lo que muchos queríamos escuchar”.

