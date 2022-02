Jóvenes antigüenses se capacitan en zoonosis en Santa Fe y Buenos Aires

A principios de esta semana, el Subdirector de Zoonosis, Agustín Rodrigo, acompañado de Andrés Rodrigo, miembro del equipo y Marcos Morales vecino y colaborador, estuvieron participando en una capacitación relacionada a lo que se viene trabajando y se intenta sistematizar en la localidad, las castraciones masivas.

El día lunes estuvieron en Funes, provincia de Santa Fe, donde se capacitaron en la parte administrativa, llenado de planillas, concientización y educación a la población.

Luego el día martes estuvieron en Almirante Brown (provincia de Buenos Aires), donde hicieron la parte práctica. En una entrevista con el Multimedio Municipal, Agustín nos pude contar que en esa localidad se trabaja de lunes a viernes y castran alrededor de 200 animales diarios: “ahí pudimos participar de todo el proceso, desde que se recibe el animal hasta que se lo lleva su dueño, acompañamos en quirófano, en la preparación y demás para tomar experiencia. La idea es poder implementar en nuestro pueblo todo lo aprendido, sabemos que no es tarea fácil y que nos falta aún, pero este tipo de capacitaciones son muy enriquecedoras y educativas. Ver otras realidades nos hace ser más conscientes. No hay que esperar una sobrepoblación para empezar a trabajar, si bien nosotros ya comenzamos con las castraciones, la idea es que todos nos involucremos”.

Agustín hace hincapié en el compromiso de los vecinos, de participar, como en este caso donde fue acompañado de Marcos Morales, quien no trabaja en el departamento de Zoonosis, pero es un arduo colaborador con la causa, quien se suma y acompaña esta propuesta.

“Quiero agradecer a la gente de Funes, y a Laura Antoniazzi, referente de la red de Políticas Publicas de Almirante Brown, quien trabaja hace 25 años en este proyecto, castran 32.000 animales por año. Agradecer a Julio Bellomo, a Andrea Navedo, y a todos los que colaboran en cada campaña de castraciones, como así también a todos los compañeros de la Subsecretaría de Ambiente, a la que pertenecemos”.

Comentarios

comentar