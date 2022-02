Vidal: «Tenemos que trabajar para reactivar la economía de Los Antiguos y que el estado provincial salde la deuda que tiene con los antigüenses»

Junto a Sergio Acevedo; el diputado por pueblo, Hernán Elorrita; el concejal de Caleta Olivia, Gabriel Murúa, la coordinadora de SER en la localidad, Zulma Neira; y los candidatos a intendente Marina Benítez, Víctor Pennisi y Fabio Jomñuk recorrimos la ciudad visitando a vecinos, productores e instituciones.

El Estado provincial abandonó a Los Antiguos. Es necesario volverla a poner en valor y que recupere el lugar que siempre tuvo en la historia de nuestra provincia. Lo que está viviendo la localidad es otro ejemplo más de un modelo político agotado en Santa Cruz que solo empobrece al pueblo. No tenemos que acostumbrarnos a la desidia, a la falta de trabajo, a la falta de futuro. Es momento de renovar la política.

Los Antiguos tiene todo para crecer y ser pujante, pero vive en la incertidumbre, el miedo y la falta de obras públicas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del lugar. No hay trabajo ni inversión en la región suficiente que permita reactivar la economía. La falta de agua es una constante en toda la provincia. Lo absurdo, grave y triste en este caso, es que en Los Antiguos se encuentra uno de los lagos de agua dulce y pura más grandes de Sudamérica. ¿Cómo puede ser que los productores, los comerciantes, las pymes y los vecinos no tengan agua suficiente para vivir y producir?

Es imposible mantener un Gobierno que administra lo público en contra del productor y la producción. Hablamos con las autoridades de la empresa Río Alara SA, productores de cerezas. Nos contaron que falta financiación para desarrollar la producción, para generar más oportunidades y mejorar la calidad del producto terminado es importante. La industria de la cereza ha crecido en la Argentina y mucho más en Los Antiguos, deberíamos aprovechar este contexto para generar recursos que permitan desarrollar otras áreas.

También visitamos el invernadero artesanal de la familia Barría. Conversamos sobre la necesidad de reactivar la producción rural en la zona, sobre todo de facilitar desde el Estado programas para el desarrollo de productores rurales familiares. El pequeño productor y las modalidades asociativas requieren una articulación muy fuerte con el Estado, esto no ocurre en Los Antiguos. El productor está solo en la mayoría de los casos, enfrentando las crisis económicas, las adversidades y cambios climáticos.

Es necesario que el Estado de sustentabilidad al modelo de agricultura familiar, ya que genera trabajo, calidad ambiental, valor sustentable y calidad de alimentos para los vecinos y el mercado interno. Este es el modelo productivo que hay que integrar al resto de la economía de Santa Cruz. El rol de la producción rural familiar es decisivo para dar respuesta a la demanda de trabajo y de alimentos.

También hay que potenciar la actividad forestal. Pero no podemos pensar en eso si no tenemos brigadas forestales que estén en condiciones que permitan prevenir, contener y apagar incendios en bosques y zonas rurales. Hablamos con la brigada de Los Antiguos y nos comentaron que no hay apoyo del Estado. Les faltan móviles, ropa y herramientas para llevar adelante su trabajo con seguridad y efectividad. Algo parecido pudimos observar que ocurre en Bomberos de Policía Cuartel Nro 13, que a su vez también tienen problema por la falta de agua y presión de agua.

