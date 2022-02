La Senadora por Santa Cruz Maria Belen Tapia dijo que el pase sanitario en las escuelas es irrisorio.

«Me sumé al pedido realizado por el bloque Cambia Santa Cruz, de la Cámara de Diputados Provincial, para garantizar el acceso a la educación presencial, a la totalidad de las niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia. Les corresponde, es su derecho y se ve cercenado por la resolución 147/22 emitida en conjunto por el Ministerio de Salud y Ambiente y el Consejo Provincial de Educación, que además es claramente discriminatoria al clasificar a los estudiantes en “vacunados” y “no vacunados”, remarcó la legisladora Tapia.

Además indicó que desde CAMBIA SANTA CRUZ se realizó un expreso pedido tanto a la señora Gobernadora como al Ministro de Salud y Ambiente y la Presidente del Consejo Provincial de Educación para que revean la medida y garanticen las clases para todos los alumnos, sin discriminación ni excepciones.

«Le pedimos a las autoridades provinciales que se revean las decisiones tomadas a fin de que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan seguir no sólo estudiando en las aulas sino también enriqueciéndose desde el punto de vista humano y social como solamente la escuela los puede nutrir.»



La Senadora dijo que es importante destacar que ley 27.573, con la cual se habilitó al Ejecutivo Nacional para que realice lo pertinente para la adquisición de vacunas contra Covid-19, dejaba muy claramente expresado que se trataba de una aprobación de emergencia: «Esta situación no ha cambiado. Por lo cual, la vacunación en nuestro país es voluntaria y carece de toda lógica menoscabar el derecho fundamental de los niños a la educación (que, no olvidemos, sí es obligatoria) por no tener una vacuna que no lo es.»

Tapia dijo que en la localidad de Puerto San Julián, en el año 2021, el ciclo lectivo se realizó en la primera etapa cumpliendo los protocolos de cuidado y mediante el sistema de burbujas, mientras que en la segunda etapa, con la totalidad de los niños en las aulas, lo que las escuelas no son una fuente de contagio.