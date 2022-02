Dr. Juan Acuña Kunz sobre la C.S.S: «Un elefante sin caja, de escasos servicios y muy poco de sociales»

Finalmente -y como si fuera poco- la CSS humilla a las personas con discapacidad. En lugar de ir a buscarlas y atenderlas en sus domicilios, la compleja vida de estas personas se transforma en otro peregrinar por parte de los familiares. En muchísimos casos a las discapacidades genéticas les hacen desde el estado renovar anualmente su certificados. ¿Usted cree Sra. Gobernadora que una persona con Síndrome de Down, con Asperger, una persona con Autistismo modificará su estado de discapacidad en algún momento y no sería bueno solo agilizar el trámite con un certificado de supervivencia? Son preguntas que me las hago todos los días y ahora se la pregunto a usted, por que si dialogáramos hasta nos pondríamos de acuerdo por que se de su trabajo social y dedicación hacia los demás. Y esto se lo digo por quien escribe es padre de una niña con Síndrome Down y en carne propia he padecido las sistemáticas negativas de las prestaciones. ¿Sabia ud que la asistente terapéutica que atiende a nuestros hijos recibe como remuneración 140 pesos por hora mientras la empresa que contrata la CSS cobra entre 5 y 7 veces más la hora y solo eroga un ínfimo porcentaje al asistente terapéutico?.