Denuncian un nuevo robo de identidad en Caleta Olivia para intentar concretar estafas

La vecina Mónica Arriagada sufrió en el día de ayer el hackeo de su cuenta de Facebook. Los delincuentes utilizan su identidad, para contactarse con personas de confianza y proponerles la compra de dólares a buen precio. La transacción nunca ocurre ya que se trata de una modalidad de estafa virtual.

Mónica Arriagada dialogó con Voces y Apuntes para contar el modus operandi del que fue víctima en el día de ayer. “Quiero contar esto para que la gente sepa cómo ocurrió esto, y si bien uno se molesta mucho, no hay que asustarse tanto porque tiene solución”.

“De noche, hackearon mi cuenta de Facebook. A la mañana recién me doy cuenta de que no puedo entrar a mi cuenta. En mi correo electrónico, Facebook me notifica un inicio de sesión inusual desde una ubicación que no suelo usar. Un amigo me dijo que la cuenta estaba activa, y publica que me habían hackeado. Automáticamente a él lo bloquean y hacen publicaciones para que crean que era yo. A través del mail, veo que puedo defender mi cuenta, sigo los pasos y la consigo recuperar. Ahí le puedo avisar a todos mis amigos que me habían hackeado. Es muy raro, porque esta persona hace varios Whatsapp, que es lo que me pasan mis contactos”, relató Mónica.

Más allá del hackeo de sus datos, los delincuentes informáticos buscan concretar una estafa con gente de confianza de la damnificada. “Mis contactos empiezan a recibir saludos y esta gente pregunta por alguien que le interese comprar dólares. Siguiendo la conversación, envían dos cuentas de Mercado Pago y del Banco Santander. Me fui a la policía y pude hacer la denuncia con los nombres de estas personas, y los números de teléfonos donde usan mi identidad. Gracias a Dios no me he enterado que alguien ha caído en esta estafa. Dos personas, antes de hacer el deposito fueron a mi casa y ahí se dieron cuenta, otros lo notaron por la forma de escribir. Me llamaron de todos lados porque la propuesta era muy seductora. Muchos desconfiaron y se comunicaron conmigo”, indicó Mónica Arriagada.

Ante esta nueva modalidad, que no es la primera vez que ocurre, solicitan extremar las medidas de seguridad de redes sociales y en caso de recibir mensajes sospechosos, verificar que se trata de la persona en cuestión antes de caer en las “trampas” de los delincuentes.

