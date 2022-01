Opinión: El pase sanitario para mejorar las condiciones de vida

El pase sanitario, como condicionamiento para una nueva normalidad que se propone desde los gobiernos, no mejora las condiciones de vida de los ciudadanos.

Recordar lo siguiente, la pandemia arranco con una cuarentena estricta, y ésta golpeó fuertemente a los trabajadores en negro, eventuales y a los trabajadores desocupados, por eso se conquistó al gobierno nacional un “ingreso familiar de emergencia” (IFE), aquí solo en la Provincia de Santa Cruz se inscribieron 160mil desocupados, de los cuales por no cumplir los requisitos solo fueron aprobados cerca de 52 mil, una plena radiografía de la desocupación en la provincia donde los recursos son varios y están activos, en una población de 300 mil habitantes.

Tanto el sector minero, con record en producción, extracción de oro y plata con valores que se mantuvieron en alza haciendo redituables la explotación de yacimientos abandonados. Empresas que arribaron y se instalaron para llevarse nuestros recursos a costa de contaminación, como la actividad petrolera que no ha parado de liquidar ganancias, la pesca, el carbón, y demás recursos de nuestra rica provincia no fueron factores de crecimiento económico para la población sino más bien para el empresariado quienes se llevan majestuosas ganancias, y las penas son de los pueblos, que no tenemos agua, que no tenemos insumos en los hospitales públicos que cobran aranceles hasta para parir, no se urbanizan barrios, no hacen llegar los servicios básicos, no hay planes de viviendas según las demandas que existen, el problema habitacional, falta de entrega de tierras y viviendas, y lo que básicamente a la clase trabajadora deberían garantizar es un TRABAJO GENUINO con ingresos que superen la canasta básica o los índices de pobreza.

¿Porque señalo la actividad de los recursos que tenemos en Santa Cruz y las condiciones de vida que nos imponen los gobiernos de turno relacionado con el PASE SANITARIO? Porque en esta supuesta nueva normalidad, con este efectivo plan de vacunación que permitió que haya menos muertes en los casos de internación o contagios en si de este virus (covid 19), lo que genera el pase sanitario es una restricción indebida que vulnera los derechos individuales, por que obliga a quienes no quieren vacunarse, como elección propia, a que se vacunen, y sino es asi, tienen diversas dificultades para llevar adelante, su actividad deportiva, laboral, social, y hasta un simple trámite en el banco, etc.

El punto de vista que hay que tener, en pleno contexto sanitario y económico es el siguiente, el plan de vacunación es necesario para bajar la intensidad de los síntomas, para que no pegue de tal modo que se llegue a una internación. Vacunate! EL UNICO PASE SANITARIO VERDADERO ES EL TRABAJO GENUINO, esto si mejoraría las condiciones de vida.

En pandemia cayó fuerte el trabajo, subió el costo de vida, la respuesta del gobierno nacional ante esto, fue bajar programas sociales a las provincias y municipios que no superan los índices de la indigencia, la inflación come el poder adquisitivo, cae el mercado interno, es decir, la clase trabajadora en la miseria, no puede siquiera solventar un aislamiento por covid, es por eso que el pase sanitario debería ser poder sustentar las necesidades básicas. Para eso, se deben generar puestos de trabajo urgente, en blanco, bajo convenio.

Vecino de caleta Olivia, Santana Alvaro

