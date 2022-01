Primer matrimonio igualitario del 2022: César y Elías dieron el sí en Caleta Olivia

Luego de estar juntos por dos años, César y Elías sellaron su amor el pasado miércoles. Se conocieron por Facebook, cuando César vivía en Buenos Aires hasta que decidió venirse a la ciudad para compartir su vida con Elías.

“Nos conocimos acá en Caleta, él vino hace dos años y se quedó acá conmigo. Hoy 26 de enero, decidimos casarnos. Estaba planificado hacerlo para agosto del año pasado, pero por el tema de la pandemia lo suspendimos”, comentó Elías en diálogo con Canal 2 Caleta Video Cable.

En una emotiva ceremonia, la pareja que se conoció virtualmente, selló su amor en el registro civil de la ciudad, junto a sus familiares y amigos. “Hablamos por Facebook y él me dijo si quería venirme para estos lados. Yo me quedé pensando, porque es una decisión difícil estando tan lejos, pero me vine”, comentó César.

“Soy agradecido y bendecido porque nunca jamás me faltaron el respeto acá en Caleta, donde estoy hace 20 años. Gracias a Dios, siempre me trataron con respeto y así es como me enseñaron a mí. Soy muy agradecido a la vida, a mi familia y a toda la gente. A las personas que son como nosotros les decimos que se animen y no tengan miedo. Ya no hay que andar escondiéndose. Los padres tienen que apoyar a los hijos”, cerró Elías.

Fotos: Cristian Sobrino. / Video: Canal 2 – Caleta Video Cable

