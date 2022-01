Sin Scaloni, la Selección Argentina partió rumbo a Chile

La Albiceleste emprendió el viaje hacia Calama, donde se medirá con La Roja, este jueves, por las Eliminatorias. El DT no viaja por tener coronavirus.

La Selección Argentina, con ausencias importantes tanto en el plantel como en el cuerpo técnico, emprendió el viaje rumbo a Chile, para el enfrentamiento ante La Roja, este jueves en Calama, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni, entrenador del equipo, tiene Covid-19, por lo que no es parte de la delegación de la Albiceleste. En la misma situación está Pablo Aimar, su ayudante de campo, quien ni siquiera se sumó a la burbuja en el predio de Ezeiza.

«Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos», explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Ante este panorama complejo, el equipo -que buscará estirar su larga racha de invicto- será dirigido por Roberto Ayala y Walter Samuel, asistentes del cuerpo técnico de Scaloni. A su vez, se sumará Diego Placente.

Los futbolistas que no viajan a Chile

El mediocampista Alexis Mac Allister (positivo por coronavirus) y el delantero Emiliano Buendía (su contacto estrecho) no viajan a Chile: son bajas para la Selección Argentina en el duelo contra La Roja, este jueves en Calama.

La probable formación de la Selección Argentina ante Chile por Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González o Paulo Dybala.

