Lionel Scaloni tiene Covid-19 y la Selección Argentina quedará en manos de Roberto Ayala y Walter Samuel

El entrenador argentino confirmó en conferencia de prensa que dio positivo de coronavirus, por lo que no podrá estar en el banco de suplentes frente a Chile.

La Selección Argentina viajará esta tarde a Chile para enfrentarse a La Roja por las Eliminatorias de Qatar 2022. En conferencia de prensa, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, confirmó que dio positivo de coronavirus en uno de los PCR que se realizó y no viajará a Chile. Sumado a él, Pablo Aimar tampoco estará presente ya que se encuentra aislado por haber dado positivo, por lo que Roberto Ayala y Walter Samuel serán quienes dirijan a la selección mañana por la noche en Calama.

Además del Ratón Ayala y Samuel, Diego Placente se sumará al cuerpo técnico argentino. El ex defensor dirige a la Selección Argentina sub-15, pero debido al revuelo que se generó con los positivos de Scaloni y Aimar y sus ausencias en el banco de suplentes, se tomó la decisión de que forme parte de la delegación.

Sobre su caso y el de Aimar, el entrenador argentino dijo: «Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos».

Di María será el capitán de la Selección Argentina

Ante la ausencia de Messi, Lionel Scaloni eligió a Ángel Di María para llevar el brazalete ante la Selección de Chile este jueves.

Cabe recordar que Fideo ya fue capitán de la Selección Argentina en cinco oportunidades. La particularidad: el combinado nacional ganó siempre cuando esto sucedió. Además, lo hará por segunda vez bajo la conducción de Scaloni.

La última vez que llevó la cinta fue en la victoria por 1-0 contra Uruguay, partido correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias y que se disputó el 12 de noviembre de 2021 en el Estadio Campeón del Siglo, de Montevideo.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala o Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

