Un diputado oficialista presentó un proyecto de ley para hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus

El diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos) presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prevé la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todas las personas mayores de 18 años y los menores con comorbilidades. Pidió que la dosis se incorpore al Calendario Nacional de Vacunación.

La iniciativa, promovida por Alderete, referente social de la Corriente Clasista y Combativa, contempla, además, la obligatoriedad de inoculación para “los niños y las niñas de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”.

En su artículo tercero, el texto determina la posibilidad de la vacunación sin una consulta médica previa. “La administración de las dosis de la vacuna contra el SARS CoV-2 establecida en los artículos precedentes no requerirá la presentación de una orden médica”, declara.

Alderete presentó el proyecto de ley de modo propio, sin el aval del presidente Alberto Fernández. “No pude hablar con nadie del Gobierno todavía”, dijo.

Entre sus fundamentos, el proyecto establece que “la pandemia no ha terminado” y que “nos encontramos actualmente en un estado de emergencia sanitaria, la aparición de la nueva cepa variante Ómicron que en pocos días ha aumentado a nivel mundial de manera exponencial debido a su gran contagiosidad, ya se refleja claramente en nuestro país, superando los cien mil casos confirmados por día”.

La argumentación en los considerandos concluye citando el “derecho a la vida” y el “derecho a gozar de la buena salud” para pedir a las y los legisladores de la Cámara baja que acompañen la iniciativa. “A los fines de garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud, derechos humanos básicos e inalienables, consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en múltiples Tratados Internacionales, con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley”, finaliza.

Desde Presidencia, la oficina de la portavoz, a cargo de Gabriela Cerruti, aclara que “es un proyecto de un diputado o grupo de diputados y no del bloque. No representa la postura del oficialismo en este momento. Por supuesto cada diputado puede llevar adelante las iniciativas que crea convenientes, pero no es ni del bloque en su conjunto ni del gobierno”.

