Campus de Fútbol: Otra propuesta del verano 2022

Está desarrollándose la segunda semana del Campus de Fútbol que organizó la subsecretaría de Deportes del Municipio, para ofrecer una nueva práctica en la temporada estival. Decenas de niñas y niños asisten para disfrutar de cada jornada.

Otra de las iniciativas que surge desde la Comuna y se suma al verano caletense con la convocatoria de menores a partir de los 4 años hasta los 14. La misma se lleva a cabo en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón” de lunes a viernes, de 10 a 12 horas.

Al respecto, el coordinador del Campus, Leonardo Herrera, explicó que el objetivo es que se diviertan, pero además que sociabilicen a través de esta experiencia. De igual modo, mencionó que existe la posibilidad de extenderlo durante el resto del año.

“La intención es aprovechar este espacio hermoso que tenemos, para generar una actividad recreativa volcada al fútbol mixto. Estamos muy sorprendidos con la cantidad de niñas que se sumaron. También iremos generando propuestas para que todos la pasen bien”, manifestó.

Asimismo, señaló que esta es una excelente oportunidad para aquellos participantes que no asisten a ninguna escuela de fútbol, entonces el Municipio les brinda un sitio que no solo es para jugar.

“Aquí se podrán formar y en otros casos perfeccionarse, debido a que los profesores cuentan con un gran abanico de posibilidades que les permitirá generar un salto de calidad”, culminó.

Para los tutores interesados en sumar a sus hijos, podrán hacerlo con la tranquilidad de que es al aire libre, con los cuidados adecuados para cumplir con el protocolo. Igualmente, informaron que el dictado no se suspenderá por mal clima, ya que se cuenta con un gimnasio en caso de ser necesario. Finalmente, indicó que hasta el viernes 4 de febrero se realizará con la instrucción de docentes de las Escuelas Municipales.

