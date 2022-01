Asaltaron a la Presidenta de Urbano S.E

Luego de un posteo que replicó en sus redes sociales en las últimas horas haciendo un análisis de los sucedido, Paula González, principal encargada de la empresa Urbano S.E, dialogó con el programa Voces y Apuntes donde explicó el hecho delictivo.

«Ésto ocurrió el lunes a la noche. Venía de la casa de una amiga, me dirigía a mi casa y me llegan unos mensajes, me detengo para contestar los mensajes de WhatsApp sentada dentro de mi auto y de repente veo que viene un pibe bruscamente hacia la ventanilla del auto. Ese fue el momento de más miedo porque no sabés con qué intenciones se acerca ésta persona. Junto con él, llegaron dos personas más, me abren la puerta del auto y a los gritos me decían que les entregue el celular», comentaba Paula.

«La verdad que no me lastimaron, me sujetaron el brazo únicamente para que yo suelte el celular, yo les pedía por favor que no se lo lleven pensando que el celular es mi herramienta de trabajo. Salieron corriendo, yo di la vuelta a la manzana a la casa de un amigo a pedir auxilio, y me dirigí automáticamente a la policía a hacer la denuncia y ahí empieza como el desencadenante de la tristeza. Luego de hacer el posteo, mi intención fue, lejos de llamar la atención como muchos comentaron, expresar la tristeza que me embarga como ciudadana de Caleta», continuaba.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click acá:

Comentarios

comentar