Juan Acuña Kunz: «La gente no debe entrar en pánico»

En marco de la continuación de casos que desata la variante Ómicron en la ciudad de Caleta Olivia, pasó por el aire de Voces y Apuntes el doctor Juan Acuña Kunz, en favor de despejar dudas y comentar la situación epidemiológica.

«Desde el punto de vista epidemiológico, creo que el índice de positividad si bien empieza a bajar y para los primeros días de febrero la curva va a estar en franco descenso para tener nuevamente una curva realmente plana con pocas internaciones y menos casos, hoy creo que el 30 o 40% de nuestra población está contaminada. De cada 10 personas que se testean, 6 o 7 llegaron a ser positivos», comenzó diciendo el doctor.

«Hay que aclarar varias cosas, la gente no debe entrar en pánico porque ésta cepa es más suave y, dentro de lo catastrófico, más benigna. El virus llega hasta la tráquea y da tos, un poco de fiebre, fatiga corporal. Sin embargo hay gente que está internada por neumonía. Cuáles son los motivos? Bueno, no estar vacunado es uno, en segundo lugar, en la cantidad y frecuencia del porcentaje tan alto, obviamente no es lo mismo que se infecten 100 a que se infecten 10.000 personas. En 10.000 habrá mayores complicaciones y habrá algún caso internado o grave. Y tercero, como no sabemos porque no podemos secuenciar la cepa que te ha tocado, probablemente alguno de esos que esté internado con neumonía, todavía sea cepa Delta y no Ómicron. Mientras más infectados haya, mayores complicaciones va a haber», remarcaba Acuña Kunz.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

