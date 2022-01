Solicitan colaboración para que una beba pueda volver a viajar a Buenos Aires por un tratamiento médico

Se trata de Francesca, una bebe de 6 meses de edad que padece del síndrome de cushing exógeno y enfermedades respiratorias.

Natalia, mamá de Francesca, la bebé que necesita ser derivada nuevamente a Buenos Aires para su tratamiento, dialogó con Voces y Apuntes acerca del estado de salud de la bebé. Mencionó que al mes de nacer comenzaron a notar un ruido anormal en su pecho por lo que le recetaron corticoides. A los cinco meses el problema persistía y su mamá notó una importante inflamación en sus cachetes y espalda por lo que volvió a la consulta médica y fue derivada al Hospital Garrahan, donde le dieron el diagnóstico.

La bebe padece el Síndrome de Cushing Exógeno, que le ha generado también otros problemas respiratorios. “El síndrome se puede tratar, lleva un tiempo, pero ella se va a deshinchar”.

“Tengo turno para el día 26 de enero, y se me hace muy difícil porque mi pareja no tiene trabajo. Solo tengo lo que me pagan de la asignación universal por hijo”, explicó la joven mamá de 22 años. Natalia puso a disposición su CVU para recibir aportes, por mínimos que sean, para poder costear el viaje de derivación.

