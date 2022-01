Se realizó el llamado a licitación para la concesión de la Hostería Municipal de Los Antiguos

El Intendente a cargo del Municipio de Los Antiguos, Julio Bellomo; realizó hoy el llamado a licitación pública para la Concesión de la explotación, administración, equipamiento, conservación y mantenimiento del «Hotel Mirador», y de los servicios complementarios y/o anexos.

Fue mediante la Licitación Pública Nº001/MLA/2022, la cual busca entregar en concesión la administración del Hotel del Mirador, más conocida como la Hostería Municipal del Indio. El pliego tiene un valor de $20.000, y los interesados tienen tiempo de presentar sus propuestas hasta las 12:00 hs. del 27 de enero del corriente año. El Canon Anual Oficial asciende a $1.200.000.

JulioBellomo manifestó que fueron muchos los intentos fallidos para lograr poner en funcionamiento la hosteria, en un comienzo por un Concejo Deliberante que no estaba en sintonía con la idea. También recordó que en el 2013, siendo Secretario de Turismo, inició el proceso para buscar inversores, pero que por uno u otro motivo no lograron concretarse. No obstante, puntualizó que “hoy tomamos la responsabilidad de hacer este proceso licitatorio, y en caso de no presentarse oferentes; nos haremos cargo como municipio”, y aseguró que lograrán tener la hosteria en funcionamiento en esta temporada, “de una u otra forma”.

“No solo será una buena noticia por el hecho de ampliar la oferta hotelera, sino que además es importante que esta gran inversión que ha hecho el estado, se ponga en funcionamiento porque generará mano de obra y más oportunidades para todos y todas”.

Para finalizar, agradeció a los concejales Myburg y Ormeño por su participación en el Acto.

