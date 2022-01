La Doctora Gladys Gottardi respondió las inquietudes de los oyentes

En diálogo con el programa Voces y Apuntes, estuvo la Dra Gladys Gottardi, Directora Asociada al Hospital Zonal de Caleta Olivia. La facultativa, abordó distintas aristas con respecto al crecimiento de contagios en la ciudad y los recaudos preventivos. Además, confirmó que hay un paciente internado por COVID-19 en Caleta Olivia.

«Debido a la alta contagiosidad y a los casos que van creciendo de una manera exponencial, estamos con más de 800 casos activos, numerosos testeos que día a día se van incrementando y que en la mayoría de los casos son leves, no requieren internación. Sin embargo, el dispositivo que teníamos armado de médicos llamadores se hace imposible por la cantidad de casos y contactos estrechos. El centro de monitoreo realiza las comunicaciones, el servicio de epidemiología del hospital está cargando datos y comunicando a la gente los resultados pero no realizamos ese seguimiento telefónico. El servicio médico se presta, para los casos leves, pedimos que vayan a los centros de salud. Si la persona que empezó con síntomas, dió positivo, se aísla y puede consultar a los centros de salud si tiene dudas sobre el mismo. Son cuadros gripales en general, que no requieren de un seguimiento exhaustivo. pero si se agrava, puede acudir a la guardia del hospital», comenzó diciendo la doctora.

«La guardia se ha reforzado con consultorios para atender los casos de mediana gravedad. Lo que pedimos es que la gente no estrese a la guardia por casos leves, si tiene médico de cabecera, puede evacuarle las dudas. No hay un tratamiento específico. La gente que no tiene síntomas, que no vaya a testearse porque le quita lugar a las personas con síntomas. Si hubo contacto estrecho, debe aislarse, y si presenta síntomas, recién ahí presentarse a al centro de testeo», continuaba.

«También solicitamos a la población, si tiene obra social, concurrir a los laboratorios privados para realizarse los testeos. No todo se centraliza en el hospital o los centros de testeo, porque se supera la capacidad por la demanda que es sumamente grande», manifestaba.

Mirá la entrevista en vivo en el siguiente enlace:https://fb.watch/altf94Q6-i/

Comentarios

comentar