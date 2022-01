San Antonio se va de Santa Cruz, pero no de Chubut

San antonio internacional, comenzó la venta de sus activos en santa cruz y abandonará sus operaciones en la parte sur de la cuenca del golfo san jorge. no obstante, la empresa de servicios más grande del país continuará operando en chubut tal como lo viene haciendo hasta el presente, ya que no planea retirarse de la provincia.

Así pudo saber el patagónico ante los rumores de que la compañía abandonaría totalmente la cuenca del golfo san jorge por los problemas económicos que atraviesa desde la pandemia, que llevó a anunciar el pago en cuotas del salario de sus trabajadores

En este marco, el secretario general del sindicato de petroleros privados de santa cruz, el diputado nacional claudio vidal, manifestó que “ypf comenzó un proceso de licitación de todos contratos que tenía san antonio, en donde están participando cuatro empresas prestadoras de servicio de equipos de torre»

“El directorio de sai nos informó que comenzó un proceso de venta de las acciones que tiene en santa cruz y los trabajadores van a un traspaso. esto va a llevar tiempo. no se va a resolver de un día para el otro. sai es una empresa grande; no hay ninguna empresa de servicio que tenga la cantidad de equipos que tenga sai”, aseveró

Asimismo, el dirigente gremial solicitó a los trabajadores que no acepten los retiros voluntarios ofrecidos por la compañía. “es muy importante que no piensen en ustedes, sino en el compañero de al lado y que nadie agarre un retiro voluntario. eso lo aclaramos desde el primer día. vamos a insistir en lo mismo: la mejor forma de resolver esto es que todos ustedes estén unidos”, consider

“Ustedes tendrán que tener su puesto de trabajo hasta que se jubilen. lo único que necesito es que se mantengan unidos y no acepten retiros voluntarios”, agregó

En este marco, el dirigente gremial advirtió que si en la audiencia del martes 11 de enero en el ministerio de trabajo de la nación no se obtiene una respuesta favorable, habrá un paro general el 14 de enero. la medida se llevaría a cabo tanto en el sur de río gallegos como en la zona norte de Santa Cruz.

Fuente: El Patagónico

