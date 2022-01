El COE amplió el acceso a la vacunación y logró inocular a más de 2200 personas en un día

Garantizando la cantidad de dosis necesarias para cada jornada, esta semana, el Comité Operativo de Emergencia determinó potenciar el Plan de Inoculación. Por ello, el Centro de Vacunación amplió su horario de atención hasta las 16:30 horas y sumó personal para brindar mejor servicio a los vecinos.

En un día récord, donde el flujo de ciudadanos llegó exactamente a 2202, el intendente Fernando Cotillo, como sucede desde el inicio de la Pandemia, mantiene un permanente contacto con funcionarios provinciales, vínculo que favorece la implementación de medidas rápidas para atender la situación epidemiológica. No obstante, recorre los sitios dispuestos para vacunar y testear. Visita cada lugar, dialoga con los vecinos y trabajadores para conocer personalmente cómo se desarrollan las jornadas.

Sin embargo, en declaraciones públicas, el Jefe Comunal fue contundente ante los reclamos de algunos vecinos: “Se quejan por la demora, que seguramente es el mismo tiempo que les lleva ingresar a una cancha o festival. Es inentendible quejarse por algo que nos salva la vida”, aseveró.

Vacunar es fundamental

El objetivo de este incremento, es evitar la aglomeración y agilizar el proceso de inoculación, destinado a mayores de 18 años que requieran la aplicación de primera, segunda o tercera dosis de inmunización contra Covid-19.

En este marco, la secretaria de Producción, Tania Sasso recordó que están garantizadas, para cumplir con la requisitoria diaria.

“No hay límite de vacunas, hay suficientes para cubrir toda la demanda. Por ello el intendente, Fernando Cotillo ha dispuesto ampliar el horario para generar mayor comodidad”, expresó.

Asimismo, resaltó que no es necesario asistir a primera hora de la mañana para formar una extensa fila, ya que cerca del mediodía no hay requerimiento, no obstante, atenderán hasta la tarde.

Resulta elemental destacar que, si bien la asistencia se amplió en los últimos días, la circulación adentro es fluida y de rápido acceso, ya que se incorporó trabajadores al equipo operativo y se reforzó el plantel de vacunadores, dependiente del municipio y la esfera provincial.

Del mismo modo, la funcionaria indicó que es entendible la ansiedad o la preocupación en función de la situación epidemiológica actual, pero la comunidad debe estar tranquila, ya que hay vacunas disponibles para continuar fortaleciendo la tarea.

Nuevos horarios de atención

Al finalizar el día laboral, desde la coordinación del Centro se confirmó que cambiará la metodología de inmunización con el propósito de seguir agilizando la inoculación masiva.

Asimismo, se aclaró que las dosis para mayores no tendrán límite de stock, entonces podrán recibir su vacuna todos los que concurran. Además recordaron que para los esquemas rige que la tercera dosis se aplica a los cuatro meses de colocada la primara, mientras que quedan exceptuados quienes hayan recibido Sinopharm, que especifica pasadas las cuatro semanas.

Mañana miércoles 05 de enero se aplicará el siguiente cronograma:

Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”

Mayores de 18 años

9 a 14 hs- 3ra dosis

14 15:30- 2da dosis

15:30 a 16:30- 1ra dosis

CIC Rotary

Menores 3 a 17 años

9 a 12 horas, máximo de 200 aplicaciones.

