Acuña Kunz analizó el crecimiento exponencial de casos en la ciudad

El Dr. Juan Acuña Kunz dialogó con Voces y Apuntes para analizar en detalle lo que se conoce como “la tercera ola” del coronavirus, tras el aumento exponencial de casos en la última semana. Además, mencionó que recibió amenazas por fomentar la vacunación.

“Estamos en la presencia de una tercera ola. Hoy acabo de publicar, en un trabajo en conjunto con Marcelo Vilches, Prof. de la Universidad; un grafico que muestra una curva totalmente chata durante meses, y de pronto empezamos a crecer en forma exponencial”, indicó el Dr. Juan Acuña Kunz en comunicación con Voces y Apuntes.

“Yo creo que se debe a los aglomeramientos de gente, y sin lugar a dudas a la cepa Ómicron que nace en Sudáfrica y es altamente mutante, lo que la hace mucho más contagiosa y acorta su periodo de incubación”. En cuanto a lo que se sabe de la nueva cepa añadió: “Hoy con esta cepa, a las 72 horas ya se presentan los síntomas. El principal síntoma es la fatiga, y no hay pérdida del olfato. Por lo general, esta cepa no te manda a la terapia y tampoco te manda a la internación. Eso no significa, que, si lo agarra una persona inmunológicamente comprometida, no vaya a tener alguna complicación o algún desenlace fatal. Esto tiene que ver también con el alto porcentaje de personas vacunadas”.

“El criterio popular dice que se trata de una cepa muy contagiosa pero no es tan grave. Tampoco hay que confiarse ni relajarse porque cualquier cosa puede desembocar en una catástrofe”, remarcó Acuña Kunz.

Por otro lado, añadió que hace dos días recibió amenazas por fomentar la vacunación masiva. “No me preocupa. Yo voy a seguir adelante defendiendo la salud de mis vecinos. Es un acto social de solidaridad el vacunarse. Es algo fundamental para evitar que la gente se complique y se muera. La vacuna es segura y salva la vida de la gente”.

