Bajó el número de secuestros vehiculares respecto a años anteriores en Caleta Olivia

Así lo afirmó Héctor Ramos, supervisor del área de tránsito en el municipio local, en diálogo con el programa Voces y Apuntes. Además, se refirió a otros hechos de índole similar.

«En principio estamos conformes porque no hemos tenido accidentes en ruta. Son los que generalmente se llevan vidas y gracias a Dios no hemos tenido éste último fin de semana accidentes en el acceso sur. Nosotros montamos un control con el apoyo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en donde hicimos una serie de controles. En ruta hemos secuestrado dos o tres vehículos, en los que sus conductores no estaban en condiciones de salir. En el recuento final de hoy por la mañana sumaron un total de 25 alcoholemias positivas y el secuestro de 4 vehículos más por falta de documentación», comentaba Ramos.

«Dentro de los positivos de alcoholemia, se secuestraron los vehículos o se le entregó a un tercero que estaba en condiciones de conducir. Pero el objetivo se cumplió, que era tratar de minimizar los accidentes de tránsito, y lo hemos logrado. El número final de unidades secuestradas son 18, y con la circulación de gente en presunto estado de ebriedad que se haya movilizado en ruta, es menor a otros años», continuó.

«En el acceso norte tuvimos gente destacada y personal de la seccional 4ta en apoyatura nuestra, más que nada controlando la playa Las Roquitas, pero el control fuerte lo tiene la Agencia Provincial en Ramón Santos», señaló.

