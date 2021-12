Juan Pacheco: «La causa de mi hijo no va a quedar así en la nada»

Mañana a las 19:00 hs, se convocará a una nueva marcha con motivo de pedido de justicia por el fallecimiento de los hermanitos Lautaro Pacheco, Karin Fernández y su madre, Natalia Schumacher. Juan Pacheco, padre de una de las víctimas, dialogó con Voces y Apuntes.

Recordemos que hace casi dos semanas, el tribunal de Jueces de la Cámara del Crimen de Caleta Olivia integrado por Juan Pablo Olivera, Jorge Alonso y Mario Albarrán, resolvió absolver a los cuatro individuos que estaban acusados de incendiar en la madrugada del 5 de enero de 2020 una vivienda ubicada en el Barrio 17 de Octubre.

«Estoy convocando una marcha para mañana a las 19:00 hs en el Gorosito para que los jueces y los fiscales me hagan entrega del fallo del juicio, todavía no me hicieron entrega de los papeles. Voy a realizar la marcha mañana, después otra el 30, otra el 5 y así voy a seguir marchando» , comentaba Juan.

«Cuando estaba el juez Contreras, nos había mostrado fotos a los papás y el día del juicio no fueron mostradas. Ahí nos estuvieron escondiendo cosas, los jueces y fiscales nos escondieron cosas que eran pruebas para el juicio. Por eso voy a seguir marchando, aunque me lleve tiempo, la causa de mi hijo no va a quedar así en la nada», continuaba Pacheco.

«Uno de los que quedaron libres, le tiró el auto a mi hermana más chica que siempre me acompaña a las marchas, se tiró a atropellarla. Ésto pasó a los 4 o 5 días de haber recuperado la libertad, ahí en el centro», manifestaba.

En caso de querer colaborar con la familia de Juan, el contacto es a través del 2975941282.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

