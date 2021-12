El Ejecutivo Provincial presentó el Informe de Gestión 2021 ante el Poder Legislativo

El Gobierno de Santa Cruz, representado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; y los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani; y de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli, llevó adelante la presentación del informe de gestión correspondiente a este año, en la Honorable Cámara de Diputados. Esta acción se concretó en el marco de las políticas gubernamentales enmarcadas en la Ley Provincial N° 3.718.

Durante la segunda sesión extraordinaria el periodo 2021, los representantes del Ejecutivo Provincial dieron detalles de la gestión concretada por la Administración Central, Organismos Centralizados, Descentralizados y Sociedades del Estado.

Es importante recordar que el primer documento presentado ante Diputados tuvo lugar el 30 de junio de 2021 mediante la figura de Jefe de Gabinete. Por indicación de la Gobernadora, al no contar con dicha figura en la actualidad, la presentación del segundo informe de gestión estuvo representado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; y los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani; y de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli.

En ese contexto, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez, inició el encuentro con un discurso recordando que la pandemia aun no terminó e instando a continuar con las medidas preventivas.

Durante el discurso, la funcionaria, manifestó: “Traemos el saludo de nuestra Gobernadora, que en este momento se encuentra cumpliendo funciones manteniendo reuniones con el presidente y otros gobernadores de la provincia respecto a la aprobación del presupuesto 2022. Venimos a este recinto en cumplimiento de la ley. Estamos para brindar aquellos requerimientos ampliatorios que han surgido de ambos bloques de esta cámara. No contamos con la figura del jefe de Gabinete en esta instancia, que es en quien cae la responsabilidad de realizar este informe, pero por decisión de la Gobernadora y a fin de dar cumplimiento de esta ley, nos ha indicado a los ministros presentes para poder expresar aquellos requerimientos que han tenido ambos bloques respecto al informe presentado de forma escrita y digital el pasado 10 de diciembre y que, el 15 de diciembre, fueran enviados dichos requerimientos. Celebramos esta oportunidad que tenemos de poder sentarnos aquí y en función del informe contar y poder explayarnos en estas cuestiones”.

“Venimos de un 2020 muy complicado a consecuencia de esta pandemia que nos acecho a todos y hoy a pocos días de finalizar el 2021, el escenario no es el mismo, pero tampoco nosotros ni nosotras somos los mismos. La pandemia aún no termina, por supuesto que con la vacuna ya entre nosotros estamos protegidos, pero debemos seguir cuidándonos y mantener las medidas de prevención, porque el virus sigue dando pasos que no podemos determinar”, prosiguió.

Cabe destacar que el documento expuesto se trata del segundo informe presentado el pasado 10 de diciembre, en versión escrita y digital, del cual recibiera los requerimientos por parte de los bloques el 15 de diciembre pasado, a los cuales los ministros del Ejecutivo brindaron respuestas.