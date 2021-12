Alicia: “Con la participación donde uno pone el corazón, las realidades cambian”

La gobernadora Alicia Kirchner acompañada por integrantes del gabinete provincial encabezó el acto de reconocimiento a la labor de los equipos que participaron en los distintos operativos de vacunación contra el COVID – 19, en Santa Cruz. El mismo se concretó este mediodía en el Gimnasio del Centro Polivalente de Arte.

Es importante destacar que hoy fueron reconocidos los equipos de vacunadores y vacunadoras, integrados por profesionales de la enfermería y voluntarios. Asimismo brindó un especial agradecimiento por la labor desarrollada con dedicación y esfuerzo en este contexto de pandemia.

Durante la ceremonia la mandataria provincial fue acompañada por el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García; el ministro de Desarrollo Social, Jorge Ferreyra; y autoridades de la Cartera Sanitaria.

En ese contexto, la Gobernadora se dirigió a los presentes y en primera instancia recordó que hace dos semanas se entregó un reconocimiento a los voluntarios y voluntarias que participan de los operativos territoriales y hoy se hace lo propio con este equipo de vacunadores y vacunadoras. “Me acuerdo cuando empezó la pandemia de COVID – 19 y nos tomó a todos por sorpresa. No teníamos una receta y ese quizás fue el gran impacto y el gran desafío donde todas y todos, voluntarios, y los empleados de la salud, pusieron esa palabra que tiene gran contenido y que a veces pasa de largo o no atrae quizás al principio a mucha gente. Con el COVID se tenía miedo y sobre todo miedo a la incertidumbre. Pero esa palabra tiene para nosotros un contenido especial y es la solidaridad”, reflexionó. En ese sentido, recalcó que es muy bueno que haya gente que pone a riesgo su salud por el otro. “Las comunidades se hacen grandes de esta manera. Nos tocó ese desafío cuando no teníamos ninguna vacuna”, agregó.

“Pasaron meses sin saber cuál era el momento en el que los científicos de distintas partes del mundo, pudieran encontrar la salida. En aquel entonces veíamos que todo era incertidumbre pero de igual modo pensábamos que teníamos que ponernos y estar al frente en la lucha y cada uno desde su función. Hoy los miro a los ojos y les digo gracias porque este desafío no lo asumen todos, lo asumen solo aquellos que están comprometidos con lo colectivo”, expresó en otra parte del discurso.

Alicia remarcó que el agradecimiento a los equipos de vacunación toma distintas dimensiones y algunos la aprecian y otros no. “Pero yo como Gobernadora de esta provincia, les quiero decir a todos y todas, muchas gracias. Lo que parecía imposible se hizo posible y esta es la actitud que hay que tener ante la vida. No aflojar nunca y no bajar los brazos”, subrayó. A la vez consideró que las comunidades necesitan de equipos y un equipo solo se forma si hay cooperación. “Creo que en servicios como este, está puesto a prueba el individualismo o la solidaridad por eso quise estar aquí. Estoy de manera permanente aunque a veces quizás no me vean pero estoy en cada decisión que tomo y lo hago con la responsabilidad de saber todo acerca del equipo que está atrás”, amplió.

“Con la participación donde uno pone el corazón, las realidades cambian. Así que mis queridos y queridas responsables de esta tarea, a no aflojar. Nuestra comunidad y provincia tiene que saber que están ustedes, lo saben porque destacaron la organización y labor que realizaron en toda la provincia, en coordinación con los distintos municipios. Todo fue producto del compromiso de ustedes”, manifestó.

Para concluir, indicó que a lo largo de la pandemia se fueron muchos santacruceños y santacruceñas, se hizo el esfuerzo para que pudieran estar bien, pero a veces la vida marca estas cosas. “No sé lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido este equipo de salud, me refiero a todos y todas sin quitarle valor a nadie. Un equipo funciona si todos sus integrantes cooperan. Así que mil gracias. Espero que sigan acompañando y cooperando de esta manera y deseo que estas fiestas las puedan disfrutar un poquito más que el año pasado”, finalizó.

Comentarios

comentar