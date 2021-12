Espectacular inauguración del Centro Recreativo del Sindicato Petrolero Jerárquico

En Comodoro Rivadavia, la Institución de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, realizó el corte de cintas de su emblemática obra ante la presencia de numerosas autoridades del poder político, el sector empresarial, gremios hermanos y Afiliados a la misma. El edificio llevará el nombre del propio Secretario General.

En una multitudinaria jornada, sobre el mediodía de este viernes 17 de diciembre, el recinto ubicado en calle Bouchardo N°1.350 esquina Saavedra de esa localidad chubutense, quedó formalmente inaugurado en un brillante acto que contó con la presencia de la Comisión Directiva en pleno a quienes se sumaron quienes resultaron electos para el próximo mandato, la Comisión Revisora de Cuentas y el Cuerpo de Delegados Gremiales.

Previo a un espectáculo de danzas acrobáticas en tela, al que se sumó la actuación del reconocido Ballet El Camaruco, Llugdar junto a los directivos de las Operadoras Pablo González y Sergio Affronti (YPF) y Marcos Bulgheroni (PAE); el Intendente comodorense, Juan Pablo Luque; el Vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, su par de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila; los intendentes de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y de Pico Truncado, Osvaldo Maimo; entre otras autoridades, recorrieron el sector de Confitería y luego fueron a los diferentes espacios que hoy quedaron inaugurados en esta obra.

Exactamente a las 12:15 hs. se produjo el corte de cintas, al que siguió el descubrimiento de una placa del municipio en reconocimiento a la inauguración y entrega de placas por parte de YPF, PAE, la Cámara de Empresas Regionales de la cuenca del Golfo San Jorge y de los Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, para finalmente descubrir placa principal que menciona a los miembros de Comisión Directiva actuales, en el hall de ingreso principal.

Asimismo, se proyectó una reseña descriptiva en video de cómo se hizo la obra, simbolizando lo que será un nuevo faro en la Patagonia, que cuenta con 285 toneladas de hierro, 4.500 m3 de hormigón, 12 mil metros cubiertos, construcción de excelencia, instalaciones de calidad y equipamiento de última generación, en un marcado compromiso con la comunidad, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

También se exhibió otro video con la palabra de Llugdar donde destacó el acompañamiento a lo largo de los años de los Afiliados de cada una de las localidades donde Petroleros Jerárquicos tiene presencia en las tres provincias: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: “esto refleja que los proyectos llevan tiempo, compromiso, donde pasamos distintas etapas y desafíos, pero con ideas claras, porque si no hay acompañamiento de la Comisión y los Delegados que componen la Institución, esto sería imposible”, agradeció prometiendo que “esto no termina aquí, se vienen nuevos desafíos para ustedes y para nosotros, por eso es fundamental que nos acompañen”, determinó.

En el final de dicha proyección, el Secretario Adjunto, Luis Villegas, ponderó “el esfuerzo y compromiso de la Familia Jerárquica, de toda la institución, rescatando su palabra al momento de mocionar en Asamblea la propuesta de que el edificio hoy inaugurado lleve el nombre de José Dante Llugdar”, lo que fue aprobado por aclamación.

La palabra del líder

Luego de una emotiva foto para el recuerdo en el escenario junto la Comisión Directiva, y diversas autoridades invitadas especialmente para la ocasión, Llugdar se dirigió a los presentes señalando que era imposible no emocionarse: “es un gran honor que nos acompañen en este día”, dijo rescatando la compañía de Ávila como compañero de lucha en los últimos años .

“Estoy convencido que las cosas se tienen que hacer de esta manera”, dijo en tono de agradecimiento general a cada uno de quienes estaban allí “porque me marcaron el camino y está a la vista que las cosas se deben dar así”, haciendo un pequeño desglose de las características de la construcción.

Y agregó estar “convencido de que el líder tiene aptitudes y debe ser tenaz, pero aquellos que tenemos la responsabilidad y marcamos un liderazgo, sin un Equipo que nos acompañe, vamos a quedar muy limitados, ya que si creemos que una sola persona puede hacer una obra de estas, o como las otras que tenemos, sería imposible. Para eso se necesita un Equipo y está acá conmigo. La tarea que hace cada uno de ellos marca la diferencia y me hace sentir orgulloso”.

En otro orden, valoró que cuando asumió su primer mandato era impensado el rol que tiene hoy la Mujer dentro de la Institución: “que hoy haya compañeras a cargo de Secretarías, eso me pone feliz, contento.

Llugdar indicó que está convencido “de que podemos cambiar la realidad, en momentos donde el sindicalismo estaba tan cuestionado y la semana pasada en Capital Federal el Gobernador (Mariano Arcioni, quien se disculpó por no poder asistir) junto a Jorge y la gente de YPF, PAE, Tecpetrol anunciaron un plan de inversión que me pone contento porque antes de finalizar el año hay Operadoras serias que ya prevén para el próximo año. Esto no se hace con promesas, como dijo Marcos (Bulgheroni): pasamos un año difícil y salimos de una pandemia, donde jamás nos detuvimos y junto a los Trabajadores y Trabajadoras hicimos lo que debíamos hacer, porque estamos convencidos que desde el lugar que nos corresponde, se pueden hace las cosas bien y después la suerte determinará si hay éxito o no.

Del mismo modo, mencionó que “cuando asumió González en YPF era ‘una papa caliente’, la compañía estaba en default, sin crédito, en quebranto. Nos pidió junto a Afrontti que le hagamos el aguante porque de esto vamos a salir todos juntos y hoy YPF, solamente en Chubut, prevé una inversión en 227 millones de dólares, de los cuales 100 son para instalación de superficie, y en esto tienen que ver también Camioneros, UOCRA, gente que mueve una ciudad, sin dejar de nombrar a Capsa o Tecpetrol”.

El Secretario General aseveró que “las negociaciones significan actividad, trabajo y muchos Trabajadores en Santa Cruz estaban en una situación donde había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero terminamos de acordar con CPC y se prevé que para mediados de 2022 haya en sus Yacimientos una fuerte inversión y los vamos a acompañar desde nuestro lugar de trabajo”.

Proyecto Educativo

“No necesitamos firmar nada para acordar algo. Construimos muchas casas, con papeles en el primer contrato y después terminamos acordando de palabra. Eso lo aprendimos con Jorge Ávila, y con el papá de Marcos Bulgheroni, con Carlos. A la Comisión que me dio la posibilidad de que esta obra lleve mi nombre, se los agradezco de todo corazón. Gracias a ellos, a los intendentes que nos acompañan y estamos convencidos que para los años que se vienen debemos trabajar en la Educación, todo el esfuerzo de ellos y de los Delegados y cada integrante de la Institución, vamos a volcarlo hacia allí”, indicó Llugdar.

En ese marco, subrayó que “no es casualidad el convenio del Instituto Aonikenk con nuestra Fundación para los próximos cuatro años, en los que vamos a estar inaugurando dos colegios: uno en Caleta Olivia y el otro en Kilómetro 5 en Comodoro. Ya importamos el material para poder construir, muy similar al edificio que inauguramos el día lunes, muy innovador para estos tiempos. La Institución posee herramientas, mano de obra, maquinarias; todo de la Mutual, para poder hacer este tipo de obras. El otro día, 82 familias tuvieron acceso a su vivienda propia, en un edificio que tiene 14 locales comerciales, cocheras. Por eso, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso pueden lograr muchas cosas”, dijo manifestándose “eternamente agradecido por su presencia en un día laboral y que nos dediquen su tiempo”.

Por último, anticipó que “en mayo de 2022 asumiremos nuevamente y será un día de fiesta como estamos acostumbrados a hacerlo los Trabajadores y Trabajadoras. En los próximos días vamos a poder disfrutar de este Centro Recreativo para toda la comunidad, donde debe haber igualdad en el plano laboral, en la educación, y acceso al trabajo digno”.

La voz de los invitados

Quiroga señaló que “una obra como esta es lo que quienes vivimos en la Cuenca queremos para todos nosotros, es un sueño hecho realidad. En el recorrido le decía a José que creo que está llegando a la cima, porque estando todo cubierto en las expectativas de la vida, lo que viene es trascender y él es un ejemplo de eso”, dejando expreso el saludo de la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner e invitando a los presentes “a seguir soñando”.

En tanto Luque rememoró los primeros momentos de la ciudad con obras que hoy siguen perdurando, desde el impulso del Petróleo. “Pasaron muchos años para volver a soñar; hace poco inauguró Jorge Ávila en Kilómetro 5 y hoy inauguramos este Centro de Actividades. Esto es parte de un trabajo conjunto con Operadoras que invierten y son recibidas como aliados estratégicos nuestros, pues no son enemigos. Necesitamos que vengan y lo hagan, y que cosas como esta puedan ser posibles. Gracias por el esfuerzo que han hecho para los comodorenses, disfrutémoslo entre todos”, determinó.

González, Presidente de YPF, recordó cuando por 2008 o 2009 era ministro en Santa Cruz y se acercó a verlo Llugdar: “me dijo que este Sindicato iba a cambiar, le manifestó al sector político de la provincia que tenía muchos sueños para los Afiliados y que venía a cambiar su historia, con vocación y un Equipo de Trabajo para poner en valor la tarea de los Afiliados. La vida nos fue llevando por diferentes lugares, de esos años destaco la coherencia, lealtad y dignidad del luchar por Derechos de los Trabajadores sin resignar nada y, como si fuese poco, trasladar el esfuerzo a una obra como esta. Hoy después de tantos años, indudable, absoluta y completamente José y su gente cumplieron ese sueño que me vino a decir. Son obras que se hacen en todas las provincias, tiene grandes planes y más sueños, me lo dice recurrentemente, en beneficio de Afiliados y que nos ayudan a nosotros. Esos sueños que me dijo alguna vez, se van renovando. Felicitaciones a todos ustedes y por muchos sueños más”, manifestó.

Bulgheroni, por su parte, sostuvo que “hoy podemos ver después de ocho años de mucho esfuerzo que la conducción de José y el resto de la comisión del Sindicato se cumplió y lo podemos ver en esta maravillosa infraestructura, la pileta, el centro médico; así que felicitaciones. Así como Pablo, José y Jorge aquí presente, trabajamos juntos desde hace algunos años, en estos años tuvimos que enfrentar un montón de desafíos: primero con los altibajos del Petróleo, después con disturbios sociales y luego con la pandemia. En todo este tiempo pudimos enfrentar esos desafíos viendo cómo José y Jorge cuidaban su parte, con un objetivo central: que toda la Cuenca se pueda desarrollar, peleándola pero encontrando soluciones. Quiero agradecerles con el compromiso de la inversión, porque estamos acá para invertir y producir por muchas décadas más”.

Finalmente Ávila aseguró sentirse “muy contento de estar en un día como hoy, con un compañero de la vida, de pelea y de luchas; inaugurando una obra tan importante como esta. Lo que siento es alegría y felicidad, haciendo la unidad de un sector y otro podíamos trabajar en forma conjunta, dividir aportes y hacer obras así. Somos parte de ese reconocimiento, agradecerle a la Comisión Directiva y Delegados que siempre están cuando se los necesita y personalmente a José que le digo y lo hago de corazón, porque lo siento como un amigo, que me acompaña en las peleas más difíciles y nos abre puertas cuando tenemos algún problema. Quiero desearles lo mejor a ustedes que están muy bien representados y también a las operadoras que ponen lo suyo para que construyamos. Les deseo que estos cuatro años que vienen, sean con más éxitos”.

