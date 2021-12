Maimó, sobre la no aprobación del presupuesto nacional: “No sirven los palos en la rueda, tenemos que tirar todos para adelante”

El Intendente de Pico Truncado se refirió a la decisión de la mayoría de los legisladores de rechazar la Ley de Presupuesto en el Congreso, y el peligro que ello implica para la ejecución de obras millonarias que habían sido acordadas con gobierno nacional. “Este bloqueo lo único que hace es perjudicar a muchos argentinos que necesitan el acompañamiento de nación, y en nuestro caso a la comunidad de Pico Truncado, que veía muy esperanzada el resultado de las gestiones que realizamos ante el gobierno de los argentinos”.

“Tenemos un gobierno nacional que ya empezó perjudicado con la herencia del macrismo, la negociación de una deuda que no contrajo. Y no puede ser que esos mismos que son responsables de ese endeudamiento, hoy pongan los palos en la rueda” manifestó el Intendente truncadense.

“No hay que ser egoístas: si al país le va bien, nos va ir bien a todas las provincias y localidades. Hay que pensar en la gente, que es la principal perjudicada. No se puede estar los 4 años de campaña” añadió Maimó.

“Acá en Pico Truncado vivimos muchas veces una situación similar, con un legislativo que se oponía a todas nuestras iniciativas sólo por el hecho de ser de un color político distinto, sin pensar en la gente. Esto no tiene que pasar más. Todos los representantes deberían trabajar con el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos, que a fin de cuentas es por lo que los votaron” puntualizó.

Comentarios

comentar