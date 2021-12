Amplia victoria de Julián Carrizo con 980 votos, frente a 315 de la lista opositora 

Las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia cerraron con un amplísimo triunfo para la Lista Lealtad Sindical que encabezó el secretario general, Julián Carrizo.

Fueron 980 afiliados los que votaron por la lista de Julián, frente a la lista opositora, encabezada por José Avellaneda, que logró sólo 315 sufragios.

Apenas se informó del sufragio definitivo, integrantes de la Comisión Directiva electa celebraron en las afueras del Quincho del sindicato.

El secretario general, ahora reelecto, agradeció a todo su equipo de trabajo por este contundente triunfo, y sobre todo, apeló a que hay que respetar a todos los municipales, de todos los sectores.

Invitó a los afiliados a un gran festejo este sábado en el Camping del gremio, en Zona de Chacras, a partir de las 12 horas.

“LEALTAD DE LA GENTE”

“Debo agradecer el respeto de todos, jóvenes, adolescentes y ancianos. Destaco la asistencia, las ganas de venir a votar de las madres municipales que vinieron a votar hasta con sus hijos, de las mujeres que vinieron con bastón para acercar un voto de apoyo, y espero que la comisión elegida la tengan siempre en el alma. A esa gente hay que respetarla y es la gente por la que di parte de mi vida. También hay gente que me acompañó por más de 30 años, y gente que vuelve a expresar su sentir, y que jamás nos va a traicionar, y espero que los jóvenes entiendan y se comprometan a laburar por los que no vinieron. A laburar por los afiliados y no afiliados, municipales o sean de los planes sociales que sean”, dijo Julián, en un principio de su alocución, cuando se supo el resultado final.

Por otra parte, Carrizo les pidió a las voces opositoras, que ahora respeten la voz democrática de los afiliados, y que reconozcan los acuerdos beneficiosos para la masa de empleados municipales.

“Parecer ser que los 500 que pasaron a planta permanente son convidados de piedra y no lo quieren reconocer. Parece que no se entendió el trabajo que veníamos haciendo. Por ejemplo, la plata para el aguinaldo tenía que ver con esto. Y es parte del esfuerzo y la representación, a pesar de los traidores, o los dañinos”, dijo.

Además, dijo que es parte del esfuerzo y la gestión que hizo el SOEMCO el acuerdo para que el Ejecutivo comience a pagar los sueldos “a más tardar hasta el día 7, como será el mes que viene el sueldo de diciembre”; o también las gestiones junto al intendente Fernando Cotillo, ante el Gobierno provincial, para que se cumpla con el pago del aguinaldo antes de que termine el año.

Enumeró otros resultados recientes como las recategorizaciones, más otros asuntos a resolver como a algunos empleados que les faltan adicionales; y también “el compromiso, buscando la salida para aquellos jóvenes de planes sociales, o los que tienen 12 o 15 años de laburo y en negro”.

