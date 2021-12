Alicia: “Los diputados y diputadas tendrían que haber mirado la realidad de lo que pasa en cada provincia”

En declaraciones que brindó en esta jornada, la gobernadora Alicia Kirchner se refirió a la extensa agenda de trabajo que desarrolló a lo largo de estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y puso especial énfasis en el tratamiento del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de Nación, el cual consignaba 27 obras para la provincia. Sobre este último punto, remarcó la imperiosa necesidad de observar la realidad de cada una de las provincias e instó a los legisladores y legisladoras de la oposición a tener una mirada federal y madura en relación al presupuesto.

En primera instancia, la mandataria provincial se refirió a la votación negativa que recibió el proyecto que incluía el Presupuesto 2022 en la Cámara Baja. Al respecto, indicó que el mismo implicaba “devolver derechos a las provincias argentinas”. A la vez resaltó que este resultado en la votación es de “algún modo olvidarse un poco de como recibimos el país, con un endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional”.

“Me dio la impresión de que no hay una radiografía de la realidad. Cuando se tomó ese crédito, no se consultó al Congreso, y hoy no nos aprueban el presupuesto. La verdad que es no entender que recibimos un país que estaba en terapia intensiva, y encima tuvimos el problema de la pandemia del COVID-19. Es como si vivieran una realidad diferente, y es no tomar el pulso a lo que pasa a nuestras provincias”, consideró la gobernadora Alicia Kirchner.

En relación a cuál es su mirada acerca de lo acontecido hoy en el Congreso, manifestó: “Lo que vi hoy en el Congreso es una fotografía, no la película completa, y esto es lo que más me preocupa, que no tengan el pulso de lo que pasa en el país. Pensé que iba a haber una actitud mucho más madura, de parte de los diputados de la oposición y de otros diputados que están en el bloque federal. Tendrían que haber mirado la realidad de lo que pasa en cada provincia”. En ese sentido, recalcó “nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, lastiman, yo pensé que se había crecido, pensé que nuestros diputados, no los del Frente de Todos sino los de la oposición, habían crecido. Pero la verdad que no tengo ganas de perder el tiempo relatando lo que pasó porque creo que lo vio todo el pueblo argentino y sabrá sacar sus propias conclusiones”.

“Digo simplemente esto: por qué cuando asumieron el compromiso con el Fondo Monetario Internacional no lo pasaron por el Congreso, simplemente eso; tomaron una deuda sin el respaldo del Congreso y hoy se permite no aprobar un presupuesto que se presenta ante el Congreso, que cada uno saque sus propias conclusiones”, agregó.

Acciones y gestiones con las Carteras Nacionales

En otro tramo de la entrevista, la Gobernadora expuso detalles de la agenda de trabajo que desarrolló esta semana en Capital Federal. Sobre ese tema, manifestó: “Soy un piloto de tormenta, pero sí soy una persona que asumo las responsabilidades y voy a buscar para mi provincia las mejores soluciones. Estuve en Buenos Aires, con ocho ministros nacionales, delineando el futuro 2022, tanto el de Obras Públicas, Cultura, Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Territorial y Hábitat, Educación, Ambiente y de Defensa. Con todos buscando distintas alternativas para la Provincia”.

En cuanto a dichas alternativas, sostuvo que algunas son de corto plazo, y otras de mediano y largo. “Obviamente las de mediano y largo plazo tienen que ver con el presupuesto que no aprobaron, pero de cualquier manera tenemos algunas realidades que ya se van a ir concretando como el polo científico y tecnológico, y el tema del hidrógeno en Pico Truncado”.

En otro tramo de la conversación, comentó que, con el ministro de Cultura, Tristán Bauer estuvieron trabajando sobre distintas alternativas que tienen que ver con la capacitación y el desarrollo cultural. Mientras que el titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo: “Estuvimos hablando sobre distintas áreas que tienen que ver no solamente con Zona Franca sino con la minería y con todo lo que tiene que ver con hidrocarburo”.

“También abordamos, el tema de la urbanización territorial, entregamos una carpeta con futuros desarrollos en cuanto a viviendas o casa propia o a créditos para la gente. En Educación vimos la posibilidad de ir haciendo en etapas toda la infraestructura escolar que necesitamos, en función del presupuesto, no el que no se aprobó sino de medidas concretas que se podrían hacer con el presupuesto 2021 que todavía no se había cumplido, y estuvimos viendo con el ministro de Ambiente, Juan Cabandie, la terminación de una obra de parques en la zona del Bosque Petrificado, en la zona de Jaramillo”, detalló.

“En Defensa también gestionamos el tema de un Microestado en Río Gallegos, y vimos la posibilidad de traslado de alimentos para los futuros silos”, agregó

Inversión social – Generación de empleos

En cuanto a la labor conjunta con las Carteras Nacionales, precisó que la misma consta de una agenda muy compleja en la cual se va a seguir trabajando en este tiempo. “Realmente recibí muchísimo apoyo y, además, obviamente estuve hablando con el presidente precisamente de ahí se originó la charla con los distintos ministros. Hoy lo fundamental es invertir, creo que la inversión es inversión social y necesitamos generar empleo”, expresó. Sobre este último punto, remarcó: “Nosotros tenemos esa deuda pendiente: la generación de empleo. En todas las charlas que tuve con los ministros, y además con otros estamentos de Gobierno, lo que estoy buscando es eso. Veo la inversión como inversión social porque lo que nosotros tenemos que hacer es generar empleo”.

“Generar empleo es generar dignidad, por eso también toda mi bronca de que no se haya aprobado el presupuesto, como la deben tener los distintos gobernadores del país, porque la Argentina Federal debe resolverse en el Congreso, pero con dignidad también y creo que es un poco lo que faltó”, amplió.

Trabajo integral articulado

Alicia instó a la búsqueda fundamentalmente de nuestra identidad y pertenencia. “Es necesario que trabajemos por la integración, que trabajemos por el otro y por los otros. Nosotros los gobernadores tenemos que estar al servicio de la Patagonia, al servicio de cada provincia, de la mejor manera, y la mejor manera que conozco es trabajar, trabajar y trabajar, y siempre al lado del otro”, recalcó.

Antes de concluir, hizo llegar un mensaje a las autoridades y a la comunidad, indicando que “en estas fiestas procuremos estar a la altura de la responsabilidad que se nos ha dado a cada uno de los que tenemos esa responsabilidad, y a cada familia de Santa Cruz. Sepan que estoy al lado de cada uno de ustedes, haré muchas cosas, algunas con aciertos, otras con errores, pero siempre con una entrega hacia nuestra gente, les mando un beso grande, les deseo lo mejor de lo mejor y que tengamos unas fiestas en paz que es lo que realmente nos merecemos como santacruceños, como patagónicos y como argentinos”.

Fuente: “Nuestro Sures” – Radio Nacional de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

