Ximena Vera, una joven no vidente de nuestra ciudad, se recibió de abogada

Cursando sus estudios en Córdoba y pudiendo finalizarlos, Ximena Vera logró hacerse con el título de abogada. Su camino y parte de su historia, se pudo oír en los micrófonos de Voces y Apuntes.

«En el día de ayer rendí mi última materia de la carrera de abogacía, yo empecé en el año 2016 a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba y por la pandemia, me tocó cursar de forma virtual y me dió la posibilidad de recibirme en mi ciudad y disfrutarlo con mi familia», comenzó diciendo Ximena.

«Yo soy una persona no vidente, tengo un perro lazarillo que se llama Danko y la experiencia de irme a estudiar a Córdoba fue muy linda, en una universidad que siempre escuché nombrar y una carrera que desde chica me encantó. Y parecía un sueño como lejos o imposible y la verdad que tener a mi perro me permitió alcanzar mi independencia, poder irme a vivir sola. Fueron 6 años lindos, más allá de que una extraña su casa pero la verdad que no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer de nuevo» , continuó.

Consultada por su metodología de estudio, comentaba: «Actualmente yo tengo una computadora que posee lector de pantalla, en cuanto a los libros y el estudio de las leyes, las podía descargar de internet fácilmente y muchos libros estaban en PDF».

Cabe destacar que las computadoras con lector de pantalla, leen en voz alta el material que uno desea.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

