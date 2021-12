Advierten por nuevos casos de estafas a través de un link que llega por Whatsapp

Desde la Sección de Apoyo Tecnológico de la Zona Norte advierten a la comunidad acerca de un nuevo caso de “pishing” que busca obtener datos personales a través de un falso sorteo que llega en un mensaje de Whatsapp.

Sergio Brollo, Jefe de la Sección Apoyo Tecnológico en Zona Norte dialogó con Voces y Apuntes para dar a conocer los recaudos que hay que tener con los nuevos casos que están surgiendo de estafas virtuales. “La oportunidad hace al ladrón. Los hackers no van a desaprovechar estas épocas en la que la gente está relajada, tratando de organizar su fin de año para poder llevar a cabo estafas informáticas. Una de ellas, que comenzó a dar vueltas, es a través de un “pishing” de whatsapp, con una presentación de MercadoLibre donde aducen participar de un sorteo por parte de esta plataforma, donde piden datos personales para participar”, explicó el oficial inspector.

Sobre las consecuencias que puede llegar a tener la participación en estos engaños añadió: “en el momento puede que no pase nada, pero esos datos, posteriormente pueden ser usados en nuestra contra. Esto no es nuevo, sino que ha surgido años anteriores con otras firmas comerciales importantes. Lo que yo recomiendo es no compartir, eliminar el mensaje, y si compartir una advertencia a familiares y amigos para que no lo abran”.

Por último, como mensaje para la comunidad indicó: “venimos haciendo campañas de prevención desde hace tres años. Lo mismo se repite en zona centro y sur. Tratamos de cubrir toda la provincia, con entrega de folletería y charlas de prevención sobre los diferentes modus operandi de estafas. Lo que yo digo siempre es que desconfíen. La desconfianza y el cuidado son la mejor protección en estos casos”.

