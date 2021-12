La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible concretó una amplia agenda en Buenos Aires

Con un notable itinerario de actividades, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Silvina Sotomayor Amelung, visitó diversas empresas y organismos en Buenos aires.

Como una manera de implementar innovadoras y relevantes acciones en nuestra ciudad en materia ambiental, la titular del área, mencionó que visitó la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, más conocida como CEAMSE, y manifestó: “Fue una experiencia didáctica para comprender los pasos por los que atraviesan los residuos de Ciudad de Buenos Aires y de 45 municipios de alrededor”.

Durante la estadía en esa provincia, la secretaria tuvo la oportunidad de concretar una visita a Regomax, una compañía que se encarga del tratamiento de neumáticos fuera de uso.

“Juntamente con la secretaria de Servicios nos preocupa bastante y no queremos llegar a tapar ese residuo porque implicaría un espacio en la Planta de Residuos, que la necesitamos para los que no se pueden recuperar”, detalló.

Además se pudo llevar adelante una serie de gestiones y reuniones con un empresario que tiene intenciones de traer maquinaria para tratar las cubiertas fuera de uso en la localidad.

Sotomayor, además ponderó el encuentro con la directora de la Fundación YPF, Ofelia Cédola, en el cual asistió junto al Jefe Comunal, se llevó adelante la firma del convenio de educación ambiental y residuos sólidos urbanos. Indudablemente un significativo acuerdo para atender las necesidades ambientales de la ciudad.

En otro orden de sus declaraciones, la funcionaria mencionó que recorrió el Centro Verde Barracas, que es el sitio de separación de cartoneros y recicladores más grande de la Argentina. Allí mantuvo un encuentro con ellos, y pudo observar cómo separaban y acopiaban el material con posibilidad de reciclaje.

A modo de cierre sobre los temas inherentes al área que dirige, consideró que su viaje resultó positivo. No sólo realizó gestiones en el Ministerio de Ambiente, sino que también estableció contacto con la directora nacional de Economía Popular, María Castillo y la referente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Jackie Flores, en búsqueda de una mejora para los Recuperadores Urbanos de nuestra comuna.

Feria Internacional de Turismo

Esta agenda laboral incluyó igualmente su paso por la Feria Internacional de Turismo. En este aspecto, la secretaria mencionó que acompañó en la presentación de las charlas que tuvieron que ver con Santa Cruz. Desde Ambiente colaboraron con un material que tiene que ver con el proyecto “Caleta Olivia, Ciudad Natural”. Asimismo, compararon como están otras localidades de la provincia, para aunar criterios de tareas. “Con nuestra Subsecretaría de Turismo trabajamos muchísimo y me pareció de suma importancia estar presente en la FIT”, concluyó.

