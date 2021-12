Ítala del Viento presenta su obra “Cuando el día esté lindo”

La artista plástica de la ciudad de Caleta Olivia presentará el próximo 12 de diciembre su muestra “Cuando el día este lindo”, un proyecto de dibujos, pinturas y algunas esculturas. La muestra está basada en dibujos realizados con una birome en un cuaderno, a los que la propia artista los caracteriza como “muy íntimos y nostálgicos”.

Ítala Gordillo, la artista plástica de la ciudad que presentará su muestra en los próximos días, dialogó con ‘La Mañana en Patagonia’ acerca de la presentación que se viene. “Estoy con todas las emociones, todas las sensaciones, porque es una muestra individual de dibujos, pinturas y algunas esculturas”.

La muestra será el próximo domingo a partir de las 19 horas en el SUM de Petroleros Jerárquicos (San Martín 425). “Aparecen una serie de dibujos que empecé con la pandemia, a partir de un cuaderno que me regalaron y me pareció muy íntimo y nostálgico. En eso, inconscientemente fui dibujando. Después esos dibujos se fueron trasladando a cosas vividas en lo cotidiano, pero a veces desde la fantasía. De cierta forma vivía sola, y esto cuenta un poco mi soledad, pero no como una pesadez, sino como algo que se disfruta. Es algo infantil, ilustrativo, pero marcado por la caótico y desgarrador de la birome. Cuando me di cuenta que estaba terminando el cuaderno, decidí compartirlo. Por ahí me conocen por intervenir murales y en este caso es algo más íntimo”, describió la artista sobre la obra.

Por último, mencionó que todas las obras del cuaderno fueron digitalizadas e impresas para poder ser exhibidas y no tener que recurrir a desarmar el cuaderno. El DJ Jorge Ramos también participará del evento, ambientando el lugar con música electrónica.

Comentarios

comentar