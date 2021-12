Alicia: “Estos héroes anónimos me hacen sentir orgullosa de esta querida Santa Cruz”

En el día internacional del Voluntariado, la Gobernadora agradeció a los voluntarios y voluntarias, responsables de la ejecución de las medidas llevadas adelantes en el marco de la pandemia. Destacó lo valioso de la organización y la solidaridad en los momentos más difíciles.

En el marco del reconocimiento que se realizó a quienes ofrecieron su tiempo y compromiso para hacer frente a la pandemia, Alicia, homenajeó a lxs responsables de los cuidados sanitarios, quienes “aceptaron el desafío” y “no trabajan en ningún organismo del estado y sin embargo dijeron presente”.

“Nadie estaba preparado, iniciamos una serie de medidas para poder sortear las distintas dificultades. Así se empezó con el área de prevención, el plan detectar. Para que los que tenían síntomas se fueran a hisopar. De todas formas, cada día crecían los casos” comenzó.

Posteriormente se refirió a los contratiempos y sucesos que tuvieron que sortear las autoridades ante la amenaza de la pandemia internacional: “Empezamos un día miércoles antes de semana santa -¿cómo vamos a hacer para hisopar 6000 personas en el aeropuerto?- y yo dije confío en que vamos a encontrar gente y le vamos a poner el pecho a esta pandemia. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a detectar asintomáticos, hasta que se fue reuniendo más gente. Así se detectó que el 10% de la población no tenía síntomas”.

En este sentido destacó: “No estaba previsto en el sistema nacional, los asintomáticos, fuimos la primera provincia que puso esto en marcha. El presidente de la Nación junto a la Ministra de Salud se interesó y lograron que los pudiéramos registrar. En esto de ensayo y error fuimos encontrando los caminos. Me encantó la prepotencia dulce de decir “lo vamos a poder hacer” de todo este equipo de trabajo”.

“En ese momento no había nadie vacunado, estaban jugándose la vida, entonces cómo no le voy a agradecer. Cuando uno cree en lo que hace, que polenta que le pone. Estos héroes anónimos, 250 voluntarios y voluntarias me hacen sentir orgullosa de esta querida Santa Cruz. A no bajar los brazos. Nuestros derechos deben ser respetados, pero para eso hay que ceder y ser solidarios. Me daban fuerza cada de uno de ustedes. Que se pusieron la camiseta no de la protesta sino del compromiso y la convicción para transformar la realidad” finalizó.

